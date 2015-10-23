《SAFT专栏》欧洲央行“无意中”引发欧元贬值

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 汪红英/孙茉莉

路透10月22日 - 作为一家没想压低欧元汇率的央行，欧洲央行做得可不怎么样。

半斤对八两的是，口口声声把利率正常化作为目标的美国联邦储备委员会(美联储/FED)，在这件事上做得也是差强人意。

在欧洲央行及其总裁德拉吉暗示，可能最早在今年底推出更多量化宽松，甚至下调利率后，欧元大幅下跌。

欧元兑美元下跌超过0.02美元至1.11，回到8月时的价位，当时市场的确认为美联储将在2015年升息。

欧元兑美元今年迄今为止已下跌超过8%，在过去一年下跌了12%。

当然，这与德拉吉没有什么关系。

“我已多次表示，对于我们(欧洲央行)而言，汇率并不是一个政策目标，”德拉吉在公布利率决定后召开的记者会上说。欧洲央行在政策会议上决定维持利率不变。

“汇率对价格稳定和增长很重要，但并不是一项政策目标。过去三年的汇率波动是主要经济体货币政策周期及经济复苏轨迹迥异产生的结果。(汇率波动)并不是刻意为之的，不是特意采取行动导致这些汇率波动。(汇率波动)是结果。”

换言之，并不是我有意想扎你的手，而是因为你的手恰好放在我的牛排上。

但经济学家并不买账：

“他们实际上的确是希望压低欧元汇率的，尽管从历史上来看这种做法完全是徒劳，实际上，这种政策经常会产生事与愿违的结果，”ADMInvestor Services的Marc Ostwald在一份客户报告中写道。这份报告甚至还将德拉吉的“否认”称为“弥天大谎”。

假如我们通过结果来判断意图，那么我们可以对欧洲央行当前的表现给出两点看法：第一就是他们没有坦率地表明自己的意图，而第二就是暂时来讲他们是成功的。

不止欧元跌，公债收益率亦应声下滑，因投资者认为不但会延长和扩大QE，或在12月做出调整，甚至还要进一步调降存款利率。

大家或许还记得，去年当欧央行将存款利率降至负0.2%时，德拉吉当时曾表示不会进一步下调利率。

**政策是好的，结果令人尴尬**

尽管乐见决策者在竭尽所能扩大政策的极限，欧洲央行、日本央行和美联储面临的主要问题，是明显缺少这些政策充分发挥作用的有力证据。

就美联储本身来看，其急于要在景气周期转衰前加息的做法可以理解，但目前为止还是未能得偿所愿。此前曾认为9月定会加息，但现在看来就是明年3月加息机率也只有50%。

似乎就没有多少证据表明，QE和零利率大幅推高了通胀率。

一些交易商认为QE是有效的，即便不是在实体经济，至少可在金融市场尤其是汇市中看到。今日的市场反应就是部分因这种信念的推动。

法国兴业银行驻伦敦策略师Kit Juckes则持不同看法：“我怀疑欧洲央行或日本央行进一步扩大常规QE（买债），能否进一步推低欧元和日圆。我并不确定，欧元和日圆迄今为止的贬值有多少可首先归因于QE，”他写到。

美国祭出QE，推动资金流向新兴市场可能损及了美元，进而促使新兴市场各国央行进场干预，并买入美债，而别的地方则有其他因素在发挥作用。欧洲央行和日本央行实现本币贬值，是因日本投资者转向海外股市，欧洲推出了负利率。

当德拉吉谈到QE时，市场仍垂涎不已并抛售欧元。若德拉吉没有紧跟着端出进一步降息的大餐，下次恐怕就要无功而返了。

还是那句话，听其言还要观其行，央行的实际行动比声明更有分量。(完)