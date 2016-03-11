《SAFT专栏》欧洲央行新计划对银行业者的帮助可能大过经济

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张涛/汪红英

路透3月10日 - 欧洲央行(ECB)的一系列新举措对欧洲疲弱银行业者的帮助可能大过对脆弱的经济。

尽管新举措将允许银行业者利用欧洲央行的融资来锁定有利可图的利差交易，但由于缺乏来自家庭与企业的贷款需求，仅仅会增强金融民间部门资产负债表而已。

欧洲央行此次行动的力度超过预期：将资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元；将主要再融资利率从0.05%下调至零；将存款利率下调10个基点至负0.40%；并将隔夜贷款利率从0.3%下调至0.25%。欧洲央行还推出一项计划，向贷款给企业的银行发钱。

从6月开始，银行业者将能够在一系列资金标售操作中最多借入1.7万亿(兆)欧元。如果两年之后，欧洲央行确定银行业者放贷提高了2.5%或者更多，则将根据上述计划按银行的借款支付0.4%的费用。

这可以让银行业者小赚一笔，而且欧元区的许多银行需要设法重整资本。但要想对实体经济产生影响，则需要出现新的贷款需求。

该项计划的出发点有点儿像2008年推出的美国不良资产救助计划(TARP)和定期资产支持证券贷款工具(TALF)，只是存在一个关键弱点。它不像TARP那样明确由政府支付和提供支持。

“向银行免费提供资金...理论上应该，肯定会帮助加快资产负债表问题的解决速度，”ADM Investor Services的策略师Marc Ostwald在客户报告中写道。

“本身来看，结果可能证明这只是一个经过美化的庞氏骗局，动机很高尚，但最终却达不到需要的效果。”

在两个方面缺乏效果：解决困扰银行业的问题，解决拖累经济的问题。

对于银行业者来说，这更像是拖延策略，试图争取时间，寄望银行资本得以增强，而不是像美国或瑞士那种做法，强力增强资本及重组资产负债表。

诚然，欧洲央行的计划大有可能发挥作用，但考虑到欧元区银行业证券今年的跌势，提供补贴让银行只是苟延残喘下去，或许是不够的。欧洲央行总裁德拉吉暗示可能不会进一步降息，只是更加凸显出负利率政策的双重缺点：损害金融系统，却又无法充分刺激其他经济领域。

**能刺激需求吗？**

也别忘了，扣除抵押贷款的银行放贷增长2.5%目标，非常容易达到，银行业者可能原本就已经超出这条门槛。除非有些银行基于自身的特殊原因，希望现在提高自己在欧元区的份额，否则看起来的可能情况是，银行业者未来照样进行原本就要放贷的贷款，然后还能得到欧洲央行给的额外好处。

最近欧洲央行对银行放款条件进行的调查显示，欧元区并未陷入信贷冰冻状态。相反，多数条件完全处于以往的正常范围以内。银行业者自己也说，他们向欧洲央行之前融资计划借款的主要动机在于，这比民间市场融资获利更高，而且这对贷款条款条件的影响大于信贷标准。

因此，尽管银行业者看到需求在增长，但这是来自信誉良好的借款者的需求，这些借款者本来应该也可以从其它渠道获得融资，只是可能利率没有这么低，银行的利润没有这么丰厚。

欧洲央行的措施当然有刺激性，但缺乏传导性。有传导性的计划应该是这样，彻底摆脱银行环节，允许个人或许还有企业直接以优惠利率从欧洲央行获得资金。

那样的话会立即降低创造新消费与投资的门槛，而且似乎一定可以治癒通缩。

当然，央行不可能直接向公众放贷，因为那会立即给银行体系带来重大压力，会剥夺他们的客户与收入。因此，欧洲央行只能设法运用手上这个受损且需要资本的欧洲银行体系，而且必须为此特别设计出央行的各项方案，以应对现实状况。

目前为止，成果实在不怎么样。(完)