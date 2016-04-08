《SAFT专栏》欧洲央行想必不愿意做的事情 欧洲政府更不会干

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透4月7日 - 欧洲央行(ECB)选择强调财政支出与结构性改革对于经济复苏的作用，透露出一些重要信息。

而欧洲央行认为有必要淡化采取直升机撒钱式行动的可能性，则透露出更多信息。

虽然这两种选项都值得考虑，但欧洲央行需要略微推崇第一个选项，小心地压制第二个。这种必要性是显而易见的。

我们不确定现在发生了什么情况，但似乎很明显的是，欧洲央行对于比较传统的政策工具并非信心十足。

“欧洲央行3月10日会议纪录可能令人更加担心，央行管委会的弹药开始耗尽，”凯投宏观(Capital Economics)驻伦敦的分析师Jonathan Loynes在客户报告中写道。

欧洲央行在3月会议上进一步下调负存款利率并扩大资产购买计划。周四公布的会议记录显示，央行内部当时对于这两项举措均存在分歧。尤其是有人担忧负利率对银行商业模式的冲击。撇开这些担忧，会议记录显示利率可能进一步降低，而且官员们强调了利用资产负债表的意愿。

“据此，我们仍然认为，未来某个时候可能进一步扩大资产购买计划，而且不能完全排除采取更加激进措施的可能，比如某种形式的‘直升机撒钱’，”Loynes写道。

欧洲央行首席经济学家普雷特表示，这类直接发钱措施“不在考虑范围，甚至没有讨论过”。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧亦断然表示“不存在以任何形式实施此类政策的可能性”。那么，你会就此认定没有这种可能性吗？

欧洲央行目前没有积极考虑直接向经济注资，这可能是实情。但欧洲央行总裁德拉吉上月称这类举措“非常有趣”，却表明以前属于学术争论范畴、而且在这类争论中亦是边缘话题的措施，现在则显得不太像是蹩脚的电影剧本，而更像是一种选项。

注意，即便欧洲央行采取了刺激措施，而且央行声称通胀率要比不采取措施的情况下提高约0.5个百分点，但欧元区3月物价仍比上年同期下降了0.1%。这比2月的下降0.2%有所改善。

**货币政策有难以企及之处**

直接转移支付之所以令人感兴趣，是因为它可以抵达基于利率的货币政策与资产购买计划似乎难以达到的地方。这些钱将会更多地被花出去，较少地流入到会推高金融资产价格的投机泡沫之中。与此同时，这些“免费”的资金既不会搞乱银行体系，也不会损害银行业的盈利能力，而负利率则会。

虽然直升机撒钱涉及的政治与具体操作问题很棘手，但与欧洲央行寄望欧洲各国政府增强财政刺激与结构性改革相比，可能还是比较好办的。

但提高劳动力与产品市场效率是一项长期工程，而且欧洲央行总是在旁边呼吁要求增加支出以刺激经济。

“结构性改革与财政政策也应该发挥自己的作用，”会议记录显示。

“委员们强调遵守欧盟稳定暨成长协定的必要性，同时强调应该利用现有的各项灵活性。对经济成长更加有利的财政政策组合，可以支持经济复苏，适当利用财政空间也可以。”

这只是欧洲央行发出的最新此类抱怨。欧洲央行管理委员会委员维斯科说过，欧洲央行能够“争取时间”，但在缺乏财政放大器配合的情况下，央行政策本身不足以创造持续的经济成长。

央行有关推进改革与增加支出的请求，都是公平的，只是不太可能看到具体结果。欧元区存在财政与税收漏洞，过多重担几乎不可避免地要落在货币政策肩上。毕竟，欧洲央行每过一个月左右就开一次会，大伙可以聚在一间屋子内讨论货币政策。

有劳动市场改革相伴，央行努力挑起重担吧，财政方面几乎不会出台什么重大举措。欧元区的一些问题都是长期问题，而且通缩是一个不断自我加强的现象。

屏住呼吸，你可以隐隐听到直升机的旋翼在呼呼作响。(完)