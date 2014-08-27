《SAFT专栏》欧洲央行总裁呼吁实施财政刺激 然实现机率渺茫

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫

路透8月26日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉现在开始谈论财政刺激举措，可能确实意义重大，但实现的机率之小，只会凸显他将来可能被迫采取更多货币政策措施。

德拉吉周五在杰克森霍尔发表了具有里程碑意义的讲话，他呼吁政府增加支出，分担增加就业的重任，同时承认无论有什么理由，市场价格显示他与通胀下降的战争正节节败退。

这令人耳目一新，但要不是存在着一些恼人的现实，否则他这番谈话也会带来高度振奋人心的效果。

欧元区国家近期不大可能以增加政府支出的方式大力激励经济。

而货币政策在估算、架构和文化方面面临严重限制。对于利率来讲，零是一个难以跨越的关口，量化宽松举措也有自己的问题。欧洲央行最终可能开始购买资产支持债券，可该市场规模较小，不仅如此，央行直接向成员国政府提供资金是个禁忌，这法律中也有所体现。

德拉吉的一个成就是让欧元贬值，这应该能保持下去。欧元兑美元EUR=跌至近一年低位。外汇交易是一场相对力量的赛局，德拉吉评论显示出欧元区政策将比美国宽松，尽管他的评论并没有太多的实际行动予以支持。

在欧元区的问题面前，德拉吉可能是唯一一个能迅速采取行动，而且具有一定影响力的主要人物，这既是祝福又是诅咒。他2012年惊天动地的说出“不计代价”一句话就是证明，当时他某种程度上独力避免欧元陷入灾难。

尽管比起现在正试图重组内阁的法国总统奥朗德等人相比，德拉吉采取行动的空间相对较大，但当我们要定义他所拥有的行动能力时，则是面临许多非常现实的限制。

他周五讲话后，市场认为欧元区离实施量化宽松又近一步。这也许没错，但可能略为偏离重点。

**绑手绑脚**

德拉吉要求各个财政主管机关提供帮助，因为这显然有必要，目前半撙节性质、宽松但有限制的货币政策是不够的。但这样说的问题是最终把焦点导向促成目前状况的欧洲特殊规定，而这并没有改变。

“研读欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)的附属细则，再考虑政治限制，我们不指望欧元区财政政策能有大的改变，”法国兴业银行(Societe Generale)的分析师Michala Marcussen在致客户报告中称。

按照约束欧元区国家财政政策的稳定暨成长协定，各国须将结构性预算赤字与国内生产总值(GDP)之比控制在0.5%或以下，并在20年之内将公共债务与GDP之比降至60%。德国总理梅克尔夏天时同意，应该给各国更多时间达到这些目标，但前提是预算赤字不超过GDP的3%。欧元区只有意大利和德国合格，有可能进行扩张性支出。

但是，意大利目前处于衰退，这将导致预算一团乱，而从政治角度考虑，德国不大可能独自增加支出好让欧元区恢复完全就业。德拉吉确实说到整个欧元区的公共工程预算，但这可能也永远做不到，在他被要求开始购买债券之前更是不可能。

这又回到了在欧元区买债的规模和范围限制，以及其可能产生的影响有限问题。

美国的抵押贷款支持债券市场规模较大，而且公债发行机构只有一个，量化宽松的确带来助力，尤其是在早期阶段，但这并非达成充分就业的终极解决方案。

这又让我们回到口头放话压低欧元汇价上，不论是在杰克森霍尔会议或是未来，压低欧元可能会证明是德拉吉最大的成就。欧洲货币政策放松程度可能远超美国，而这一切都意味着中长期成长缓慢且风险增加的背后存在许多结构性的原因。

弱势欧元可能有所帮助，但可能不足以让欧洲摆脱通缩危险。(完)

(译文审校 张明钧)

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