《SAFT专栏》德拉吉光说不练 欧洲央行担忧表述凸显其爱莫能助

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 郑茵/王冠中

路透4月3日 - 如果德拉吉最大的担忧已经成为现实，而他什么都没有做，那么他可能认为对此爱莫能助。

或者不如说，在考量欧洲央行范围内要承担的成本和风险、以及潜在利益之后，他觉得不值一试。

如果不是这样，又怎么把欧洲央行维持货币政策不变的决定和下面的声明一致起来呢？

“从一定程度来说，我最大的担忧实际上是一个现实，那就是经济长期停滞--比我们的基本预期要长，”德拉吉在周四利率决定后的记者会上表示。

经济是否正在徘徊不前，从整个欧元区的失业率高达11.9%、比去年创下的纪录高点只低0.2个百分点，就可轻易看出端倪。

明确来说，德拉吉最大的担忧或许反而应该是通缩，通缩会让经济停滞更加严重，更具破坏性，持续时间也更长。事实上，经济很容易因为通缩从缓慢成长陷入完全衰退。

尽管如此，我们必须正视眼下的问题，面对最近只有0.5%的年通胀率，德拉吉却宁可将其归因于暂时性因素或者良性因素。

德拉吉认为能源价格下跌是通胀回落的原因，这不无道理。但我们并不知道未来能源价格的走势，因此靠货币政策来消除电价下跌可能导致的负面影响恐怕力不从心。不过，央行这种立场与以往所采取的行动相对照，并不完全一致。

“官员们可以说，他们想了解能源价格的下跌如何加剧或夸大了物价的下滑，”Brown BrothersHarriman的Marc Chandler对客户写道。

“且不说央行的政策并未以核心通胀为目标，也不提2008年欧洲央行在为升息找理由时说过，能源价格上涨将产生全面连锁反应。重点是，核心通胀率自去年8月以来从未高于1%。2月生产者物价指数(PPI)同比下降了1.7%，为2009年末以来最大降幅。”

德拉吉还强调，今年复活节日期比较晚，因此对比会不准确，人为压低通胀率数据。这也许有一些道理，因为一部分会带动通胀的需求在日历上被推后了几周。但仍然很难说通胀意外下滑是由于复活节那样的高消费期推迟了的缘故。

**信贷宽松？**

尽管德拉吉点出，部分的通胀率下滑有些令人意外且负面的，但欧洲央行似乎认为这只是无害的过渡现象，更甚者，可能只是显示出欧元区经济需要改革。

当然，这有部分是真的，但未必可以拿来做为不行动的理由。为了提升竞争力而让薪资和生活水平下滑，或许是无可厚非，但把速度放慢会是更人道和谨慎的做法。即使你认为部分国家的实质薪资确实需要降低，但若名目薪资和物价真的转为负成长，将带来众多潜在的问题。

其中一个问题就是通胀预期，德拉吉强调通胀预期仍受到良好控制，如果指的是未来五年的通胀预期，那确实如此，但若是未来两年的预期，就未必了。

去杠杆化也是，虽然是有需要的，可是当通胀率如此低，要执行会更加困难，而德拉吉自己也承认这一点。略高些的通胀，可以让偿还庞大债务更为轻松一些。

说到底，问题大概不在于通缩之恶，而是在于欧洲央行对于利用手中工具来对抗通缩的能力有所质疑。

德拉吉点出量化宽松在美国的效果较好，因为美国经济是根基于资本市场，因此量化宽松在美国能更有效率地推高资产价格。但欧元区经济较依赖银行放款，因此量化宽松可能只会造成公司债和股市泡沫，帮助不大。

到年底时，德拉吉可能会发现有新的、更严重的问题需要担心。(完)

(译文审校 张明钧)

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