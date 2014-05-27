《SAFT专栏》经济和政治给出充分理由 欧洲央行该行动了

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透5月27日（撰稿 James Saft） - 对于央行来说，如果有比未能完成职责更让人猛醒的事，那莫过于合法性受到挑战。欧洲央行(ECB)现在就面临这种情况。
在最近一的欧洲议会选举中，质疑欧元的党派席位增加了逾一倍，即使这不是欧元支持者的一场灾难，那也是一个强烈信号，表明许多选民很不幸福、生计艰难。
如果欧洲央行设法让欧元走弱，将有助于保护遭受冲击的欧元区工人并推动通胀率更加接近2%的央行目标，所以我们可以对此深作期待。
如何解读这次投票结果呢？至少表明有少数、但数量可观的欧盟选民对于加强欧洲一体化持怀疑态度。而要避免另一场危机，则必须加强一体化。甚至有些选民似乎受够了一体化，虽然数量很少，但正在增长。简而言之，在欧洲央行覆盖的选区内，许多人觉得要是有一个不同的欧元，甚至是完全不同的货币，抑或是一个不同的央行，他们的生活会更好。
可以肯定的是，主流的支持欧洲一体化党派仍将占有欧洲议会近70%的席位，意大利的选举结果就让人稍感安慰。在该国，由总理伦齐(Matteo Renzi)领导的中左翼民主党在选举中强势胜出。
不过，在欧洲央行执掌的货币区中，有如此多的人梦想幻灭、面临生活水准下降和物价下滑的威胁，有极其强烈的理由采取强有力行动。
幸运的话，欧洲央行6月5日开会时就会这么做，届时很可能降息，同时出台帮助中小企业获得信贷的计划。
欧洲央行当然不可能明说政治担忧是采取行动的原因之一，不过也没必要说。因为经济情况既支持放松货币政策，也可以基本上解释为什么选民不满。自去年夏季开始，欧元区的通胀率一直低于1%，目前仅为0.7%。许多成员国的物价更是出现下降。
欧洲央行一项预测显示，只有到2016年底时通胀率才能接近2%的目标，而这还可能是非常乐观的预测。尽管有季节性异常的扰动，第一季经济增速仅为0.2%，刚刚是市场预估增速的一半。
**拉低欧元对抗物价疲软**
欧洲央行总裁德拉吉周一的谈话，可能是目前为止央行即将采取行动的最明确暗示；德拉吉表示，物价下跌引发通缩压力恶性自我强化的风险逐渐升高。
德拉吉在葡萄牙的一个会议上表示，“通胀放缓预期有可能固着生根，”导致消费者及企业暂停投资及消费，“形成典型的通缩循环。”
德拉吉特别提到欧元在其中扮演的角色，他坚称，欧元兑美元EUR=过去三年的升势，压低了能源及其他大宗商品的价格。
若央行将存款利率调降至负值，或许有助于拉低欧元，但从金融市场的种种迹象来看，德拉吉势必要有出乎预期的动作或喊话，才能达到比较大的效果。在他谈话后，随着市场消化欧洲议会选举消息，欧元周一实际上反而是小升。
到头来，关键的问题并不是欧元区走向何方，而是改变的速度。欧元区部分地区的劳工成本高涨，过去因受到保护而免于面对竞争，现在则面临沉重压力。像意大利及西班牙等国，没有自己的货币，无法通过货币贬值来摆脱困境，只能进行经济改革。
“区内一些效率较低的领域，目前正遭遇全球性的竞争压力，特别是那些压低本币的新兴市场国家，”法国兴业银行外汇策略分析师Sebastian Galy在电邮专访中表示。
“单位劳工成本调整若太过快速，会引发政治反弹。一个对策是引导欧元走贬，或至少抑制欧元上涨，这是欧元鹰派现在或许会接受的作法。”
只是放缓调整速度，而不是永久保护缺乏竞争力的领域，可以协助欧元区一方面作出必要的调整，同时又能为其他改革建立共识，像是欧元区迫切需要的银行联盟。
欧洲央行内部及外界的许多人会辩称，为政治变革暖身铺路不是央行的工作。严格来说这并没错，但硬要让生活水准过度恶化也不是央行的工作，特别是在通胀及经济成长乏力的情况下。
政治与经济形势提出的要求明显一致，就看欧洲央行的了。(完)
(编译 王洋/蔡美珍；审校 张涛)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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