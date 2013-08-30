《Saft专栏》多数消息对新兴市场都成了坏消息

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft/编译 洪曦/王兴亚
路透8月29日 - 今天是叙利亚局势，明天又是美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能缩减购债计划－－新兴市场的决策者开始领悟到，一旦市场开始担心经常帐赤字，大部分的消息就都成了坏消息。
金融危机之后的多数时间里，新兴市场一直享受着宽松流动性和大规模资金涌入，但现在全球利率走高的前景下，新兴市场的受欢迎程度突然降低。
围绕美国一旦牵头对叙利亚发动军事打击，将造成原油成本飙升并推高非产油国经常帐赤字的预期，已经引发了近来的市场疲势。而就算美国有任何经济向好的消息，都因为会提升美联储缩减购债计划的可能性，也只是让形势雪上加霜。
对于印度、南非和巴西这些进口超过出口，因而必须依赖外资来支撑借贷需求的国家来说，情况更是如此。
当资金便宜，而且投资者醉心于经济高增长题材的时候，这些国家的融资需求可以轻易得到满足，而且成本不高。但今非昔比，新兴国家货币现在已大幅贬值，资金流入也快速逆转。
“过去的几周总结性地说明了，2008年大衰退之后的一大关键投资主题的失策--这个主题是，与背负过多债务、经受多年去杠杆化痛苦的发达经济体相比，投资新兴市场不仅会带来高额汇报，而且风险更低，”法国兴业银行全球策略师Albert Edwards周三在客户报告中写道。
“如果是忠实读者就会知道，我们一直反对这个投资主题，曾经把金砖四国题材称作‘极其荒谬的投资概念’。”
随着市场跌势进一步展开，新兴国家央行开始拿出明显仓促忙乱的举措，以求稳定市场。
印度央行周四公布将直接向国有石油企业提供美元，这扶助印度卢比从近期创下的纪录低位大幅反弹。巴西央行再次加息，这次是加息50个基点至9%，为过去四次会议以来的第四次加息。印尼央行罕见地在两次例行会议的中间加息了50个基点，使指标利率升至7%。
**现金换黄金**
印度尤其显示出了恐慌，其正在尽力应对卢比重挫20%这一问题。根据路透报导，在出台一系列支持卢比的措施后，印度正考虑一项计划，即指导商业银行从普通民众手里购买黄金。
正如石油一样，印度是黄金消费大国，但并不出产黄金，必须利用美元在国外购买然后进口到国内。印度许多家庭以黄金持有大量财富，政府构想是说服普通民众把黄金换成卢比，然后将这些黄金进行冶炼以供国内再使用，从而避免因进口黄金而美元外流。
这听起来是不是有点孤注一掷？
悲惨的现实恰恰是，境况良好时经常帐赤字是容易忍受的，但如果市场失去耐心，快速修正赤字是非常困难且痛苦的，而眼下市场似乎正丧失耐心。
“我们面临的外部问题唯一的持久解决之道就是，将经常帐赤字削减至可维持的水平，”即将离任的印度央行总裁苏巴拉奥周四在孟买的一次会议上表示。
“削减经常帐赤字需要结构性的方案。印度央行几乎没有政策空间或工具来推出必要的结构性方案。这在政府的职责范围之内。”
有趣的是，中国的情况迄今相当出众，上海股市表现良好，投资者明显不再因为夏季稍早的资金紧张局面而困扰。
Edwards指出，中国官员曾在量化宽松(QE)扩张时扼腕叹息，现在当QE面临收缩之时，他们又在叹息。的确，中国高度依赖的信贷增长已经在放缓。Edwards认为，中国官员可能最后会选择让人民币贬值作为扩张信贷的手段之一。若果真如此，将给全球其他地区带来极大的通缩风险，并且无疑会严重扰动金融市场。
市场特别是外汇市场通常会紧抓主题，一般情况下直至反应过度。正如过去我们多次看到的那样，新兴市场及经常帐赤字很少不会受到波及就收场。(完)
(译文审校 隋芬)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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