《SAFT专栏》新兴市场若想得救 只能祈祷华尔街大跌

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft；编译 杜明霞/蔡美珍
路透1月28日 - 苦苦挣扎的新兴市场目前所亟需的，就是美国市场来一次大跌。
如果华尔街没有大幅下挫，那么美国联邦储备委员会(美联储/FED)非常可能在周三结束的会议上继续缩减每月购债规模，购债规模再缩减100亿美元，至650亿美元。
美联储缩减买债，将加剧新兴市场压力。由于投资者愈来愈懒得理会新兴市场之间的强弱差异，新兴市场股汇市一片惨跌。
新兴市场表现疲弱，以及美国经济数据好坏不一，已经打压美国股市从近期高位下跌不到4%。虽然这让华尔街水位比12月美联储缩减购债时要低，但没什么理由相信美联储会因此突然改弦更张，特别是在现任主席伯南克任内最后一次利率政策会议上。
虽然美联储若变更政策，会缓解新兴市场的资金和市场状况，但也会削弱美联储信誉，尤其是去年9月和12月，美联储在缩减时机方面已经两次让投资者意外。
扩张量化宽松(QE)如何利好新兴市场资产，它的反面就是缩减刺激如何利空这些资产：缩减刺激会令全球追逐高收益的资金供应收紧，而且会提高投资者对信用的关注。这会让南非、土耳其和印度等国更难吸引到它们所需的资金。
所有这些因素让新兴市场将渺茫的希望寄托于，美联储终究会将新兴市场的艰难处境纳入考虑。
“美联储已经强调过它的看法，有利于美国的就是有利于世界，但在美国以外没人相信，美国国内也没几个人相信，因此，唯一的问题是，美联储能否找到一种措辞，既能表达对蔓延风险的严重关切，同时又不算是什么承诺，”花旗集团驻纽约外汇策略师StevenEnglander表示。
“无论措辞如何，如果投资者觉得美联储只是在花言巧语，而真正采取行动的可能性非常微小，那么资产市场将出现抛售。”
**不分青红皂白的盲目坑杀**
在这方面，美联储以某个角度而言确实有一笔参考纪录--去年夏季时，新兴市场的动荡情况，是造成华尔街市场下挫的部分原因，而这直接导致美联储9月会议的意外决议--暂缓缩减买债。不过，夏季期间，公债收益率实际上是走高，而最近几天的收益率却是下跌。
虽然最近几年新兴市场有了不少好的发展，像是作为资金缓冲的外汇储备有所增加，也发展出新的资金来源，但这波新兴市场大跌的演变情况，非常类似过去的经验。一开始先是最脆弱的市场出现不稳，但很快地，新兴市场这整个资产类别就全部遭殃。
“现在处于金融蔓延全面展开状态，这代表连动系数快速逼近恐怖的100%，”法国兴业银行新兴市场分析师BenoitAnne在客户报告中指出。
“当面对一场严重市场危机，就像我们在电脑萤幕前目睹的这场一样，花太多时间试图从中挑选已经没有意义。就是现在，全部都卖掉。”
这大概会为发达市场的投资人上了一课。全球各大央行所挹注的巨额流动性，正是为了让投资人对风险分辨变得更迟钝。如此一来，新兴市场就有足够时间可以进行重整及改革，特别是那些最脆弱的国家。有些国家确实这么做了，但很多并没有。
新兴市场的遭遇大概还算够轻微，不致于影响全球成长，但随着美联储持续撤走刺激措施，发达国家市场非常可能有类似遭遇。
发达市场泡沬化的证据不胜枚举，而随着美联储宽松退场持续进行，那些企业以及楼市等板块，将感受到压力。这时候关键就是留意美国的利率。当美国利率走高时，从高杠杆的借款户到独栋出租房屋，各式各样的企业和投资标的都会显得更难以为继了。
去年夏季期间，我们在美国稍微窥见了那种激烈抛售盛况，而这应该就是促使美联储暂不缩减的原因。如果未来几个月，美国开始出现一波高风险资产的大规模抛售，那么就像今天的新兴市场一样，它也会引发一场不分青红皂白的盲目坑杀。
这有可能会使美联储暂停或逆转宽松退场，但已来不及为新兴市场帮上什么大忙了。(完)
(译文审校 蔡美珍/王冠中)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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