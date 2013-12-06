（更正）《SAFT专栏》新兴市场走势与周五美就业报告利害攸关

图为在日本东京拍摄的百元面值美钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

(更正第三段译文；本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透12月5日 - 新兴市场走势与周五出炉的美国就业报告利害攸关。

如果数据亮眼，美国联邦储备委员会(美联储/FED)似乎更有可能缩减购债规模，新兴市场将不支倒地，但如果数据令人失望，新兴市场可望翻扬。

某种程度上来说，原因不外乎就是新兴市场算是投资标的中风险较高的领域。买债计划是买进“安全”资产, 藉以释出现金, 使得安全资产的收益更低, 而迫使投资人采取新的投资决定。这是为了刺激投资人承担风险, 投资人的投资标的风险愈高, 相对的收益就会愈高。

但除此之外，面对全球货币政策趋紧的情况，许多新兴市场之所以情势特别严峻，还有着结构性方面的原因。

首先，许多新兴国家，尤其是印度和南非，必须靠吸引投资才能填补巨额的经常帐赤字。在量化宽松政策下，这样的资金轻易流动，但如果缩减购债的可能性存在，就像我们夏季看到的情况，投资者将会迅速有新的盘算。

其次，许多重要的新兴市场实际上显示出现滞胀风险的迹象--即经济成长放缓，但通胀偏高。对经济和投资人来说，这是典型的穷困模式。巴西、印度和俄罗斯的经济成长正在恶化，但通胀却仍居高不下。以巴西为例，第三季经济萎缩0.5%，但通胀率却达5.8%。

把量化宽松和当地严峻情况结合来看，就发生我们已经历过的情形：市场下跌，倾轧出血，但并没有剧烈震荡。再把这些情况加上缩减购债，那么情况可能只会更糟。

总括来说，新兴市场对美联储不可避免的缩减购债是不堪一击的。但不可避免不同于“现在”甚至是“即将”。如果美联储继续以当前的速度购债，那么明年此时其持有的债券将会太多，但美联储可能会想方设法采取其他方式保持宽松的货币环境。

至于周五非农就业数据，即使优于预期，也不会让美联储在年底前采取行动。ADP公布11月民间就业人数增加21.5万人，为一年来最佳表现，但还是不乏延后采取行动的理由。

**趋势发展不利新兴市场**

新兴市场岌岌可危程度升高显然是结构性问题。美联储缩减购债造成这些问题的伤害程度，还远不及将这些问题带入大众视野。

彼得森国际经济研究所经济学家AndersAslund在最近一篇论文中指出，“2000年至2012年间，新兴市场的成长力道异常强劲，而我们可能回到一个更像是1980年代初期的状况。过去12年的成长势头难以为继。”欲浏览论文原文请点选(here)

若你不记得金砖国家在进入全盛时期之前是怎么回事，其实1980年代并不利于新兴市场成长。当时利率一路上扬，商品价格走跌。这两项趋势可能再度浮现，这次可能还会伴随着制造业移转生产基地的长期主题。

若缩减购债成为中长期信贷循环的转捩点，这将会对各新兴市场造成程度不一的伤害，并让那些最需要融资的国家受到最大冲击。

同时，有诸多理由可以让我们怀疑未来十年左右的全球经济成长，可能不像过去十年一样得密集投入自然资源。制造业移转阵地、运用新的技术、美国能源成本下滑等等趋势，都会强化这样的趋势发展。制造业移转生产基地将会对新兴市场造成双重打击，损及出口原物料国家如巴西，并让中国等国制造业生产基地的地位面临威胁。

在经济成长放缓、全球竞争恶化以及利率走高的情形下，新兴市场的投资景况将会是多年的表现落后。

然而这一切都不必然是从周五才开始发生，也不是真的很快就会实现。包括萨默斯在内的有一些经济学家指称，美国本身也有点陷入结构性陷阱，这项分析暗示利率需要维持于低档，而赤字则将永久处于高位。当然料将接任美联储主席的叶伦看来也对于提振就业的职责了然于胸。

然而不论明天是否会出现缩减购债的讯号，或者是要等上六到八个月才会出现，缩减购债行动仍有可能在2014年登场，让新兴市场有个难熬的一年。(完)

(编译 戴素萍/张明钧; 审校 田建华/于春红)

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