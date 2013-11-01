《Saft专栏》欧洲面临通缩威胁

撰稿 James Saft 编译 张明钧/朱晓军

路透10月31日 - 欧洲正面临通缩威胁，然而当局看来可能不太愿意加以回击。

欧元区10月核心物价同比涨幅大降至仅0.8%，创下2010年初以来新低，有如亮起了通缩警示灯。

无论是通缩或是低度通胀，对于债台高筑的欧洲而言都是一大噩耗。通胀会削减债务的实质价值，从而减轻债务负担，通缩则会带来相反效应。

对于即将于下周召开货币政策会议的欧洲央行而言，这构成了采取激烈行动的压力，尽管他们锦囊中已经没有太多妙计。

埋藏在通胀数据背后的一个数字，让人窥见了欧元区困境：10月服务价格下跌0.2%，较上年同期下挫1.2%。所谓的服务，当然就是欧洲人彼此提供劳务，由于当前求职人口远多于市场上的职缺，能够从彼此身上收到的劳务收入也就缩水。

同时由于欧元区国家都适用于同一汇率，希腊及西班牙等就业情势最严峻的国家正被迫和德国等国家在出售商品及劳务上进行国际竞争，使得通缩成为自然发生的结果。

根据周四公布的数据，欧元区9月失业率创下12.2%的历史新高，25岁以下青年失业率更是达到24.1%的峰值。因此不出人意料的是，法国消费者支出和德国零售销售双双下滑。

Track Research的BobSavage在一份致客户报告中指出，“所以问题在于欧洲央行该怎么做才能让政策更为宽松。”

“部份银行业者目前呼吁再融资利率下调25个基点。其他人则坚持九个月期长期再融资操作(LTRO)的构想。部分人士正思考将前瞻性指导更多地与消费者物价指数(CPI)挂钩。这都全都指向欧元贬值。”

虽然欧元兑美元周四贬值近1%，但一年来仍升值了约6%，对于出口来说是一大负担。

**任何选项都得付出代价**

大多分析师的预测中，都包括进行新一轮或增加LTRO--向银行提供长期贷款以压低市场利率。2011和2012年进行了逾1万亿(兆)欧元的LTRO贷款，首批将于明年初偿还。

降低利率的问题比较微妙。主要再融资利率为0.50%，但储蓄利率已经为零。如果储蓄利率进入负值区域，说明央行将为保管资金而向各家银行收费，银行向外贷款的可能性更大，但将在自身业务方面面临困难。这也可能给债市和其他融资市场带来问题。

前瞻性指引是央行官员创造的花俏名词，它对未来计划进行承诺，面临零利率界限的银行将之视为看作是灵丹妙药。在理论上，只要承诺维持低利率更长时间，就可以影响市场，使得低成本信贷持续更久。在最新月度报告中，欧洲银行再度重申将在更长的时间内，把利率维持在现有或更低水平，以支撑欧元区经济逐步复苏。

当然，另一个问题在于，面对欧元下滑，其他央行和政府将作何对策。美国周三抨击了德国，称其经常帐持续大额盈余，给欧元区带来了“通缩倾向”。如果德国对希腊、意大利和西班牙商品需求不能突飞猛进，欧元下跌只会加重这一通缩趋势，这可能会激怒美国。

此外，美国联邦储备委员会(美联储/FED)正在对抗通胀率下滑，而日本央行也在与通缩作战。欧元的小幅波动也许是可以容忍的，但大幅震荡可能引发紧张局面。

欧元区的实质问题仍然在于，想解决问题就需要德国当局容忍国内通胀，特别是薪资通胀。这可能推高德国消费，缩小欧元区境内之间的竞争力差距。坦率地说，这不太可能实现。

这就使得欧元区不得不依赖于全球增长，但全球增长不一定能带来欧元区所需的通胀，让其足以承受债务负担。

这样的全球增长不一定会到来，但是在等待期间，欧元区二线国家必将相当难熬。(完)

(译文审校 艾茂林)

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