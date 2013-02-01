《SAFT专栏》欧元区金融形势出现不合时宜的紧缩

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 隋芬/艾茂林
路透1月30日 - 一波由银行方面引发的信贷紧缩、重新走强的欧元、以及欧洲央行(ECB)资产负债表逐渐缩小,这几个因素不巧都凑在一个错误的时机,让欧元区金融形势紧缩.
这应会加大欧洲央行的压力,在下周开会时采取降息或其他措施.但别指望欧央行会做多少.
一系列的因素,其中也包含部分正面因素,正在共同造成欧元区金融形势的实质趋紧,而且正值欧元区处于失业与衰退交困之际.
一些体质较佳、较稳定的银行正在偿还从欧洲央行借来的长期资金,这是令人鼓舞的现象,但也伴随着拉高市场利率的副作用.
与此同时,银行对放贷仍心存顾虑,对消费者和企业都是如此.
最后,或许也是最具破坏力的一个因素是,欧元兑主要贸易国货币的汇率大涨,一定程度上是因欧元这个单一货币制度看来似乎没那么脆弱不堪了,而消除了一些紧张压力,另一部分则是因为市场认为,欧洲央行宽松程度将不如其他央行.
所有因素综合作用的结果是,欧洲在需要更廉价信贷的当口,却面临情况更加紧俏之苦.
然而,路透近期走访的75位分析师中,没有一人预计欧洲央行2月7日的会议将会降息.若分析师都这么认为,我们可以预期欧元会继续走强,而欧洲经济会进一步趋疲.
参与欧洲央行季度放贷调查的银行表示,他们觉得自行筹集资金变得更容易了,但说到往外放贷,他们仍继续在收紧标准,速度与上一季接近.家庭信贷标准的收紧速度则加快了.贷款的需求也减少了,否则银行实际放贷可能还会更紧.浏览欧洲央行网站的季度放贷调查英文报告,请点选(here)
即便这样,欧元区的企业贷款余额单在12月就减少了520亿欧元,光意大利一国就减少超过90亿.在公共资本市场的深度已经下降,且拥有不计其数依赖贷款的中小型企业的欧洲,这种贷款干涸的现象是非常不利的.
**银行在复苏,经济则不尽然**
银行业的状况显然比几个月前要好,多亏了欧洲央行(ECB)对主权债权人和整个欧元计划的大力支持.但问题是,虽然银行和政府发现借贷变容易了,民众和企业却没这么幸运.
银行纷纷急于向欧洲央行偿还长期再融资操作(LTRO)中所借资金,就是一个很好的例证.欧洲央行上周五称,278家银行将提前偿还总计1,372亿欧元三年期贷款,这些资金是2011年12月贷出的,并于本周三归还.
这个偿还金额远超出市场预期,同时也显示银行认为自身的融资状况更加稳定.然而,提前还贷产生却起到了相反的效果,因为这等于从金融体系中抽走资金.
这种效果在欧元银行间拆放款利率(Euribor)身上清晰可见,三个月期Euribor略升至0.23%,数值看来似乎很微小,但比年初时高出逾20%.绝对值变动不大,但以经济基本面来说却很难自圆其说.
另一件烦人的事是欧元强势,欧元兑美元年初以来涨逾2%,自去年8月以来更是扬升超过12%.从这里我们又可以看出,欧洲央行明确背书所带来的矛盾:因为增强了信心,反而导致情势趋紧.欧元区出口商将感受到这种痛楚,其中以葡萄牙和西班牙等竞争力欠佳的地区最甚,他们的情况迫切需要欧元贬值,而非升值.
不要指望压力能够缓解.美国联邦储备委员会(FED)已宣布超宽松政策将继续下去,日本央行设立了更高的新通胀目标并计划购买更多资产,而英国面临数年来第三次衰退隐忧之下,英国央行很可能祭出更多措施.
如果欧洲央行真的以放松政策来作出回应,或是口头压低欧元汇率,那么对全球市场来说最终结果应该是好事,而市场已经在乐观氛围和央行充裕流动性的助推下,弥漫着欢欣鼓舞气氛.
话虽如此,但概观欧洲央行言行,均未看到央行即将下调利率的迹象.拯救欧元的过程充满了痛苦和纷争,也迫使欧洲央行作出远超出自己习惯领域的事.
对欧洲实体经济来讲,这意味着未来将遭受更多痛苦.(完)
(译文审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。