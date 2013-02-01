《SAFT专栏》欧元区金融形势出现不合时宜的紧缩

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 隋芬/艾茂林

路透1月30日 - 一波由银行方面引发的信贷紧缩、重新走强的欧元、以及欧洲央行(ECB)资产负债表逐渐缩小,这几个因素不巧都凑在一个错误的时机,让欧元区金融形势紧缩.

这应会加大欧洲央行的压力,在下周开会时采取降息或其他措施.但别指望欧央行会做多少.

一系列的因素,其中也包含部分正面因素,正在共同造成欧元区金融形势的实质趋紧,而且正值欧元区处于失业与衰退交困之际.

一些体质较佳、较稳定的银行正在偿还从欧洲央行借来的长期资金,这是令人鼓舞的现象,但也伴随着拉高市场利率的副作用.

与此同时,银行对放贷仍心存顾虑,对消费者和企业都是如此.

最后,或许也是最具破坏力的一个因素是,欧元兑主要贸易国货币的汇率大涨,一定程度上是因欧元这个单一货币制度看来似乎没那么脆弱不堪了,而消除了一些紧张压力,另一部分则是因为市场认为,欧洲央行宽松程度将不如其他央行.

所有因素综合作用的结果是,欧洲在需要更廉价信贷的当口,却面临情况更加紧俏之苦.

然而,路透近期走访的75位分析师中,没有一人预计欧洲央行2月7日的会议将会降息.若分析师都这么认为,我们可以预期欧元会继续走强,而欧洲经济会进一步趋疲.

参与欧洲央行季度放贷调查的银行表示,他们觉得自行筹集资金变得更容易了,但说到往外放贷,他们仍继续在收紧标准,速度与上一季接近.家庭信贷标准的收紧速度则加快了.贷款的需求也减少了,否则银行实际放贷可能还会更紧.浏览欧洲央行网站的季度放贷调查英文报告,请点选(here)

即便这样,欧元区的企业贷款余额单在12月就减少了520亿欧元,光意大利一国就减少超过90亿.在公共资本市场的深度已经下降,且拥有不计其数依赖贷款的中小型企业的欧洲,这种贷款干涸的现象是非常不利的.

**银行在复苏,经济则不尽然**

银行业的状况显然比几个月前要好,多亏了欧洲央行(ECB)对主权债权人和整个欧元计划的大力支持.但问题是,虽然银行和政府发现借贷变容易了,民众和企业却没这么幸运.

银行纷纷急于向欧洲央行偿还长期再融资操作(LTRO)中所借资金,就是一个很好的例证.欧洲央行上周五称,278家银行将提前偿还总计1,372亿欧元三年期贷款,这些资金是2011年12月贷出的,并于本周三归还.

这个偿还金额远超出市场预期,同时也显示银行认为自身的融资状况更加稳定.然而,提前还贷产生却起到了相反的效果,因为这等于从金融体系中抽走资金.

这种效果在欧元银行间拆放款利率(Euribor)身上清晰可见,三个月期Euribor略升至0.23%,数值看来似乎很微小,但比年初时高出逾20%.绝对值变动不大,但以经济基本面来说却很难自圆其说.

另一件烦人的事是欧元强势,欧元兑美元年初以来涨逾2%,自去年8月以来更是扬升超过12%.从这里我们又可以看出,欧洲央行明确背书所带来的矛盾:因为增强了信心,反而导致情势趋紧.欧元区出口商将感受到这种痛楚,其中以葡萄牙和西班牙等竞争力欠佳的地区最甚,他们的情况迫切需要欧元贬值,而非升值.

不要指望压力能够缓解.美国联邦储备委员会(FED)已宣布超宽松政策将继续下去,日本央行设立了更高的新通胀目标并计划购买更多资产,而英国面临数年来第三次衰退隐忧之下,英国央行很可能祭出更多措施.

如果欧洲央行真的以放松政策来作出回应,或是口头压低欧元汇率,那么对全球市场来说最终结果应该是好事,而市场已经在乐观氛围和央行充裕流动性的助推下,弥漫着欢欣鼓舞气氛.

话虽如此,但概观欧洲央行言行,均未看到央行即将下调利率的迹象.拯救欧元的过程充满了痛苦和纷争,也迫使欧洲央行作出远超出自己习惯领域的事.

对欧洲实体经济来讲,这意味着未来将遭受更多痛苦.(完)

(译文审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。