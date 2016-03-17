《SAFT专栏》日本与欧洲央行负利率进程暂停 束缚美联储手脚

2016年3月16日，美联储主席叶伦在华盛顿出席联邦公开市场委员会议息会议后的记者会。 REUTERS/Kevin Lamarque

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透3月16日 - 欧洲央行(ECB)与日本央行没有进一步推低负利率，可能束缚了美国联邦储备委员会(美联储/FED)的手脚，促使其采取较为宽松的基调。

换个说法就是，如果连负利率措施都不如预期管用，那么美联储等利率仍高于零的那些央行，施展的空间也变小了，不论是升息还是降息。

美联储周三维持联邦基金利率目标区间在0.25-0.5%，但把2016年升息次数展望从12月时预计的四次减至两次，每次25基点。

在美联储的政策声明中，关于全球经济的担忧更加明显。声明称“尽管近几个月全球经济和金融市场的发展，但美国经济活动一直温和扩张”。

声明发布后，公债、股市与黄金全部上涨，但美元下跌。

自美联储1月的上次会议以来，最突出的全球经济形势变化并不是在中国，而在欧洲和日本。美联储主席叶伦表示，中国经济放缓“不是特别令人吃惊”。欧洲央行与日本央行都面临经济与通胀前景恶化的局面。

经济降温本身可能还不足以促使美联储暂时收手，但也值得注意的是，金融市场对日本及欧元区施行负利率政策的反应不一，且通常是负面回应。日本及欧元区实施负利率，令各界更加担忧银行营运模式的可行性。

对于外界预计日本及欧元区利率将续降至更深的负值领域，日本央行总裁黑田东彦及欧洲央行总裁德拉吉近日都浇了盆冷水。德拉吉上周将欧洲央行的存款利率降至负0.40%，并扩大购买资产，但也表态不会再继续降息。日本央行周二则决议维持利率在负0.10%不变，并删除1月声明提及准备进一步降息的字眼。

黑田东彦此后对议会表示，他“理论上”可将利率降至低达负0.50%，但表明这只是“可能”，许多投资者由此认为日本央行相当在意负利率政策的风险，对这项政策带来的好处亳无信心。

**指标利率区间缩窄**

叶伦强调，美联储目前并不“积极”考虑采行负利率政策，他们正观察其他国家实施这项政策的成效如何。

“我们正在观察其他国家的经验，我认为他们实施的效果有好有坏，”叶伦指出。

这并非将负利率政策及货币政策完全混为一谈。欧洲央行确实祭出其它的法宝，比如购买企业债券，以及为提供放款的银行业者提供优惠贷款；而日本央行则可望采取额外的非传统措施，以期刺激经济成长。

因此，目前的局面是，国际货币基金组织(IMF)与许多民间分析师都预测全球经济成长放缓，而对于负利率这个央行所剩无几的政策工具之一，看来也有一丝信心危机的味道。

不论你如何解读各央行暂停进一步调降负利率，这个局面仍是施压美联储采取比原本情况下更加宽松的政策。

如果你认为负利率有用，而且日本与欧洲进一步调降负利率会有刺激效果，这些央行只是因为其它担忧才没有继续沿着这条道路继续走下去，那么，我们现在面临的，就是提供全球经济的动能变少了。

另一方面，如果你相信负利率带来的反响有限，是因为外界对央行刺激经济的能力渐失信心，那么，如果你是美联储，则有更充分的理由保留手中的那点儿弹药。

我们目前面对的情况可能是，指标利率走廊比以前预期的更加狭窄。令人瞩目的是，美联储对于目标利率长期水准的预估从3.50%降至3.30%，显示其认为经济成长将在很长时期内保持疲弱。

确实，有诸多因素可能正在限制经济成长潜力：人口变化、债务与结构性因素。然而，如果负利率是效果不如人意的政策工具，那么美联储就会采取必要措施，以免将来陷入需要采取负利率的境地。还要切记，对于宣称依赖经济数据来决策的美联储来说，今天的决定，是在数据显示失业率处于低位且通胀有所回升之后做出的，若非因为这些苦衷，就难免会显得令人困惑了。

如果负利率不是那么可靠，那么以风险管理角度来说，可能就得让利率保持在较低水准更长时间。(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能通过基金间接持有相关证券.)