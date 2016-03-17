《SAFT专栏》日本与欧洲央行负利率进程暂停 束缚美联储手脚

《SAFT专栏》特朗普边境税政策或加大中国资本外流压力
路透1月12日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)以及共和党人正在考虑实行的“边境税”政策或刺激资本流出中国，有可能造成巨大后果。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft
路透3月16日 - 欧洲央行(ECB)与日本央行没有进一步推低负利率，可能束缚了美国联邦储备委员会(美联储/FED)的手脚，促使其采取较为宽松的基调。
换个说法就是，如果连负利率措施都不如预期管用，那么美联储等利率仍高于零的那些央行，施展的空间也变小了，不论是升息还是降息。
美联储周三维持联邦基金利率目标区间在0.25-0.5%，但把2016年升息次数展望从12月时预计的四次减至两次，每次25基点。
在美联储的政策声明中，关于全球经济的担忧更加明显。声明称“尽管近几个月全球经济和金融市场的发展，但美国经济活动一直温和扩张”。
声明发布后，公债、股市与黄金全部上涨，但美元下跌。
自美联储1月的上次会议以来，最突出的全球经济形势变化并不是在中国，而在欧洲和日本。美联储主席叶伦表示，中国经济放缓“不是特别令人吃惊”。欧洲央行与日本央行都面临经济与通胀前景恶化的局面。
经济降温本身可能还不足以促使美联储暂时收手，但也值得注意的是，金融市场对日本及欧元区施行负利率政策的反应不一，且通常是负面回应。日本及欧元区实施负利率，令各界更加担忧银行营运模式的可行性。
对于外界预计日本及欧元区利率将续降至更深的负值领域，日本央行总裁黑田东彦及欧洲央行总裁德拉吉近日都浇了盆冷水。德拉吉上周将欧洲央行的存款利率降至负0.40%，并扩大购买资产，但也表态不会再继续降息。日本央行周二则决议维持利率在负0.10%不变，并删除1月声明提及准备进一步降息的字眼。
黑田东彦此后对议会表示，他“理论上”可将利率降至低达负0.50%，但表明这只是“可能”，许多投资者由此认为日本央行相当在意负利率政策的风险，对这项政策带来的好处亳无信心。
**指标利率区间缩窄**
叶伦强调，美联储目前并不“积极”考虑采行负利率政策，他们正观察其他国家实施这项政策的成效如何。
“我们正在观察其他国家的经验，我认为他们实施的效果有好有坏，”叶伦指出。
这并非将负利率政策及货币政策完全混为一谈。欧洲央行确实祭出其它的法宝，比如购买企业债券，以及为提供放款的银行业者提供优惠贷款；而日本央行则可望采取额外的非传统措施，以期刺激经济成长。
因此，目前的局面是，国际货币基金组织(IMF)与许多民间分析师都预测全球经济成长放缓，而对于负利率这个央行所剩无几的政策工具之一，看来也有一丝信心危机的味道。
不论你如何解读各央行暂停进一步调降负利率，这个局面仍是施压美联储采取比原本情况下更加宽松的政策。
如果你认为负利率有用，而且日本与欧洲进一步调降负利率会有刺激效果，这些央行只是因为其它担忧才没有继续沿着这条道路继续走下去，那么，我们现在面临的，就是提供全球经济的动能变少了。
另一方面，如果你相信负利率带来的反响有限，是因为外界对央行刺激经济的能力渐失信心，那么，如果你是美联储，则有更充分的理由保留手中的那点儿弹药。
我们目前面对的情况可能是，指标利率走廊比以前预期的更加狭窄。令人瞩目的是，美联储对于目标利率长期水准的预估从3.50%降至3.30%，显示其认为经济成长将在很长时期内保持疲弱。
确实，有诸多因素可能正在限制经济成长潜力：人口变化、债务与结构性因素。然而，如果负利率是效果不如人意的政策工具，那么美联储就会采取必要措施，以免将来陷入需要采取负利率的境地。还要切记，对于宣称依赖经济数据来决策的美联储来说，今天的决定，是在数据显示失业率处于低位且通胀有所回升之后做出的，若非因为这些苦衷，就难免会显得令人困惑了。
如果负利率不是那么可靠，那么以风险管理角度来说，可能就得让利率保持在较低水准更长时间。(完)
(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能通过基金间接持有相关证券.)
(编译 张涛/龚芳；审校 蔡美珍/高琦)
路透1月12日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)以及共和党人正在考虑实行的“边境税”政策或刺激资本流出中国，有可能造成巨大后果。
路透1月10日 - 特朗普可能着手处理民间债务的问题，与之对比强烈的是，他显然对公共债务上升处之泰然。若果真实施，两者对金融和资产市场都将产生巨大影响。
综合这些因素，经济合作暨发展组织(OECD)和非OECD经济体在上半年的原油消费量会持续增长，这应该也有助于供需趋于平衡。