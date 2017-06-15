《SAFT专栏》美联储达成中性利率的机会看来渺茫

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透6月14日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)中性利率预测的致命问题是，在可预见的未来要真正达到那么高的利率水准，基本上是没有希望的。

美联储一如预期在周三升息25个基点，指标利率区间升至1.00-1.25%，但美国通胀及消费数据让外界高度质疑，美联储是否能够真正达成所预估的3%中性利率水准。

美联储辩称，近期通胀疲软只是“暂时”现象，因此仍预测年内还会有一次25个基点的升息行动，2018年料升息三次。然而事实是，美联储所重视的一项通胀指标已经有五年多没有达到2%的目标。

美联储也预计继续升息，并同时推进今年开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表计划。继续升息的用意，一部分应该是为了准备一些政策弹药，可以在下一次经济不振时派上用场。

金融市场则完全不这样认为，他们预期明年再升息一次。

看看今天公布的数据，就觉得这样的预期一点都不奇怪了。这样的数据应当给予美联储很好的理由暂停升息。美国5月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.1%，剔除食品和能源的核心CPI较上年同期仅仅上涨1.7%，低于前月的上涨1.9%。5月的核心零售销售持平，根本没有增长。

所有这一切都使得美联储的预测及主席叶伦在记者会上的强硬语调，看起来有点像是装作有信心的样子，只有这样才能达到(升息)目的，因为数据根本不支持升息。

“美联储仍是其他央行是否能将利率‘正常化’的风向标。我们预测美联储会尝试去做，但会失败--在未来预测时间段内仅仅再升息一次，或许两次，”Hermes投资管理的集团首席分析师Neil Williams在美联储升息后表示。

“由于前几次升息的滞后效应还没有显现--升息对消费者支出的影响要完全显现平均需要18个月时间，再加上减税政策推迟、潜在的保护主义以及其他方面的不利因素，意味着‘顶点’利率水平会低于2%。”

“顶点”利率--也可以叫做“终点”利率(terminal rate)，如果低于2%，除了会产生广泛的经济影响，也使美联储面临困难处境：经济很可能走向低迷，届时不仅要依赖降息，而且要依赖美联储开始再次购买资产的意愿。这与前瞻性政策指引，也是很大程度上失去信誉的政策。

**对政府信心降低**

此外，自美联储3月升息以来，一个重要的变化就是，外界对特朗普政府能否实施刺激性支出或减税政策的信心已经大幅降低，而这些措施的作用将远不止推高股价。

诚然，美联储仍在说通胀率将向2%的目标水平回升。但美国4月核心个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期仅上升1.5%，所以美联储预测的年末水平1.7%，比3月还低了0.2个百分点。

“过去四个月失业率降了0.5个百分点，但好笑的是，美联储现在预期今年剩下时间不会再下降。这根本不合理，可能得在9月修正，”Pantheon Macroeconomics的Ian Shepherdson在研究报告中写道。美联储似乎也不预期劳动参与率将出现有意义的增长。

如果真是如此，失业率可能从当前的4.3%水平下滑。值得注意的是，通胀率正在美联储所估算的应加速却尚未加速的水平下方更进一步地向下滑落。

失业与通胀的连动硬是跟教科书理论不一样。市场观察的是数据，而且认真看待；美联储则是暂时向教科书理论看齐。

“有一方终究要屈服，以美联储50年来对失业率的执着来看，屈服的那一方不太可能是叶伦博士。”Shepherdson写道。

如果通胀最后达标过关了，美联储将俨然成为英雄；反之，那就像个搞错工具组与说明书的修车工人。(完)