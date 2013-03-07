《SAFT专栏》美联储强力打造美股牛市表象 然财富效应不复以往

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 艾茂林/程琳
路透3月6日 - 道琼工业指数创历史新高的特别之处，就在于居然没几个人关心。
造成这种反应的理由充分--道琼指数是个垂垂老矣的股市指标，而且，道琼指数和整个股市都是靠着美国联邦储备委员会(美联储)政策的“魔法手指”撑高。
更重要的是，这个新高纪录缺乏影响性的现象本身具有重要后果：在缺乏感觉良好的财富效应气氛下，人们不会像以往那样一窝蜂涌入股市，也不像以往那样尽情花掉这些纸上财富。
道琼指数.DJI周三再涨，连续第二日创下纪录，升到14,320点。道琼指数上一次连创纪录的涨势于2007年10月结束。
首先，形容道琼指数集“德高望重”和“愚蠢”于一身并不为过。
虽然道琼指数历史悠久，存在了近117年，但仅纳入了30支成分股，覆盖面极其狭窄，因此，对于整体经济及股市所反映的经济领域而言，它是一个很糟的指标。此外，道琼指数采用的是价格加权平均，即计算股指时基于的不是成分股市值而是股价。这种方式真是大错特错，因为这样一来，像IBM这种“高”名目价格股票的影响力，超过美国银行这种“低”价格的股票。那么如果IBM从231涨到233美元，涨幅只有1%，美国银行从11涨到12美元，涨幅高达9%，凭什么这个1%的涨幅就比9%更重要呢，我实在无法理解。
不过，道琼指数目前确实处于历史高位，而且如果换个角度来看，它的表现实际上还更胜一筹。以总报酬率计算，也就是同时计入股息和股价变动，道琼指数目前比前次高位高出约17%。如果扣除自2007年以来的11%通胀率，报酬率仍然是正的。
**涨势昙花一现？**
同期间Vanguard Total Bond Market ETF的总报酬率近25%。这些都还没有考虑到危机期间及之后股市极端波动的情况。
波动理应带来报酬，因为它肯定会产生成本，但如果五年半扣除通胀只涨了6%，承受股市波动的回报未免也太低。这个风险与回报不成比例。
基于此，投资人对道琼指数创新高显得不太兴奋，也就并不出人意外。
再加上，不少人隐约觉得是非常规货币政策人为推升了股市价格，这些条件便构成了怀疑论。“隐约觉得”这个词大概还不够强烈。美联储主席贝南克及其他美联储官员已经明白承认，他们就是希望通过量化宽松政策引导资金进入风险更高的市场，让股票投资人产生财富增加的感觉，进而更可能支出和投资。
当然，如果你告诉别人你在刻意抬高某个东西，他们就会表现得好像那真的是违反自然的上升。
瑞士信贷分析师Neal Soss做过一项有趣的研究，结果显示股票和房屋的财富效应不再像以往那么强劲。
“2007-2008年金融危机以来财富效应似乎减弱了，房屋财富效应减弱程度更甚于股市，”他在客户报告中写道。
“这个结果造成的影响之一是，美联储将需要‘策画’更大的楼市和股市牛市，才能达到所希望的经济成长增速。结果证明这场金融大危机有一条长尾。”
此言不虚。如果说民众在过去10年学到什么教训，那就是帐面收益仅止于帐面，不能当作依靠。
这不禁让人要问：鉴于美联储的政策并非真正奏效，美联储是会加大力度推高资产价格呢？还是会收手呢？
或许他们这次会不断重施故技，但得到不一样的结果。 (完)
(译文审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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