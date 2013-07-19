《Saft专栏》选择萨默斯或盖特纳执掌美联储无异于一场噩梦

(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 徐文焰/李爽

路透7月18日 - 如果你拿枪指着我，让我走上高高的悬崖，然后逼我选择(美国国家经济委员会主任)萨默斯或是(美国财长)盖特纳作为下一任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席，我想我可能会干脆跳下去。

根据爱尔兰博彩网站Paddypower，这两位曾担任过美国财长的候选者在联储主席的争夺战中只排在第三和第四位。(here)

萨默斯和盖特纳当选的赔率分别为5.5:1和14:1，竞争力相对较弱；而现任美联储副主席的叶伦的赔率为1:4，最有希望在伯南克一如预期于明年1月任期届满离任后取而代之。

过去15年中，我找不出一个人会像萨默斯和盖特纳那样，被外界认为在金融管理方面频频出错，(美国前财长)鲁宾和(美联储前主席)格林斯潘可能是例外。若萨默斯或盖特纳得到这个职位，就相当于向外界发出明确信号：为恰当监管金融业而付出的努力将无果而终；而再次爆发危机的可能性则增加。

首先来说说萨默斯。他曾努力淡化或者放松金融监管规定，至少可以追溯到他在1990年代末反对衍生品监管规定，和支持废除格拉斯-斯蒂格尔法案(Glass-Steagall Act)的时候。

看看他在1999年是如何鼓吹格雷姆-里奇-比利雷法案(Graham-Leach-Bliley Act)的吧。该法案帮助创造了我们现在面对的银行太大而不能倒的问题。

“今天国会投票校正了从大萧条时期就在管理着金融服务行业的规定，并用为21世纪设计的监管体系加以取代，”萨默斯说。

说得非常正确，不过遗憾的是，很多人在21世纪都过得很糟。

萨默斯在担任哈佛大学校长时，还曾经购买利率掉期合约，最终导致哈佛大学亏损超过9亿美元。这正是金融中介所喜欢的那种计划不周但有利可图的买卖。

最后，萨默斯为自己成功地塑造了既不善于从自身错误中吸取教训，也不愿接受批评的形象。

经济与政策研究中心的Dean Baker生动描绘了一个场景，展示萨默斯如何嘲笑那些指出了银行业奖金文化存在风险的批评人士，甚至在表彰格林斯潘的活动现场也大放厥词。(www.cepr.net/index.php/op-eds-&-columns/op-eds-&-columns/the-return-of-larry-summers)

**“黑天鹅”**

盖特纳也曾对银行业者太过宽松，无论是在他担任纽约联储总裁还是后来担任财长时都是如此。纽约联储的首要职责就是负责货币中心银行的监管，而正是在盖特纳任内，花旗银行给自己安了一个定时炸弹并最后爆炸。盖特纳还取消了2003年其就任前就已落实的季度风险报告要求，因其阻碍重大并购。

在担任财长期间，盖特纳竭力为身处困境的大银行提供救命稻草，但显然未能让AIG合约方为自己糟糕的决定承担责任。

还有更糟糕的，盖特纳宣扬“金融深化”的想法，即美国需要超级银行来充分利用未来的成长机会，并以新兴市场金融服务为代价。为什么新兴市场消费者就一定愿意投资于这类糟糕的金融产品呢，要知道这类产品几乎把美国打倒，且从来没有得到完整的解释。我只想说，包括把美国金融业发展作为经济成长一部分，这样的金融深化只会增加纳税人的风险，美国金融深化已经实行了25年，但没有带来任何相应的价值。

所以谁有资格执掌美联储呢？叶伦明显处于有利地位，可以预期叶伦基本会坚持伯南克的路线，继续推行宽松政策和购债计划。

遗憾的是，她的日子可能不太好过。美联储内部对于继续低利率政策的看法严重分歧，而且数据面并未显示经济完全站稳脚跟，也不能说明继续现有政策是正确选择。

或许美联储需要一个圈外人，Paddypower已经提出一个人选，提倡创新的尼可拉斯.塔雷伯(Nassim Nicholas Taleb)以1000比1的赔率跻身12位潜在候选人行列。塔雷伯以黑天鹅理论而闻名，他实际客观，了解风险，而且不像其他多数竞争者那样，希望银行业者真正成为利益共同体。

这样做不失为明智之举，也很有可能这样做。(完)

(译文审校 高琦)

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