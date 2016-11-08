《SAFT专栏》希拉里当选且两党分治国会 或有助FED“高压经济”实验

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透11月7日 - 对美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦来说，她的“高压经济学”实验若要真有一次成功的机会，需要的条件是希拉里当选总统，但不需要民主党同时赢得国会选举。

这样的组合看起来是最有可能的结果，有机会为12月升息铺路，然后美联储再按兵不动观察一阵子，判断失业率究竟能跌到多低，仍不会引发通胀上升。

叶伦今年秋天抛出一个观点，认为若低利率维持更久时间--即“高压经济”--或许能让闲置劳动力重回经济，协助修补金融危机造成的损害。这个构想实质上就是要让美联储即使在经济增速或通胀率超出目标时，仍继续大开水龙头，一部分是寄望能够刺激生产力上升。

如果特朗普当选(预测网站FiveThirtyEight认为机率是31.6%)，将使市场天下大乱，可能让原本机会甚高的12月升息无法实现。此外，特朗普计划在缺乏财源情况下减税，以及他主张的保护主义措施，将会在短期内刺激经济成长率，升高通胀威胁，如此一来，美联储能够控制风险的空间将更少。特朗普当选后料将施压美联储，并挑战美联储的独立性，这一点将让美联储更没有机会采取“高压经济”路线。

而如果民主党大获全胜，则可能会有更多刺激性财政政策推出，这应会鼓励美联储采取更加常规化的路线，回归“正常”利率，在12月采取升息举措，明年再升息两次或三次。

如果希拉里获选、国会由两党分治的话，则意味着会出现僵局，或者非常类似僵局的情况。届时将没有太大财政刺激的空间，充其量就是在一些细枝末节上小打小闹，比如像公司税改革这些有共同基础的问题。这是最可能出现的结果，也最有可能促使美联储升息一次，然后在接下来的升息进程中极其缓慢地行动。

市场似乎认同这一看法：从联邦基金利率期货的情况来看，未来三年将只会升息三次。

无论是否已纳入考量，如果大家认为美联储真的会甘冒通胀风险去刺激长期经济成长，那么股市应该会很高兴。FBI周一表示将不会因电邮门事件对希拉里提出诉讼而带动的释然性涨势应能持续或是扩大。

**生产率问题**

诚然，叶伦并未明确给出“高压”的定义，但潜在的利弊很明显。芝加哥联储总裁埃文斯更为直截了当，他在10月时称，通胀超过美联储2%的目标位或可带来“好处”。

美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)的立场更接近联邦公开市场委员会(FOMC)的共识，从他周五在国际货币基金组织(IMF)的讲话来看，他对高压经济的提法也不是很笃定。美国的生产率增长依然持续低迷，加大了某些方面发生变化的可能性，比如技术创新等，这些变化会给经济定出一个更低的上限标准或是典型的生产率水平。

费舍尔承认美国经济面临着需求的问题，他称这可进一步得出两个推论中间的一个：要么是生产率随着总需求增长而增长，要么是相反的情况，即生产率增长本身能产生需求。

“这不是一个单纯能从理论角度得到解答的问题，”费舍尔称。“而是，如果我们接近或在一定程度上超过就业和通胀目标，就可以用产出和通胀的表现来解答的问题。”

尚不清楚这是威胁还是承诺。费舍尔是在警告美联储或会容忍通胀率远高于目标水平，还是暗示其在对抗经济停滞中愿意这么做？

我倾向于美联储是在暗示，愿意看看将人们拉回到就业大军是否会取得成效，即便要以通胀率高于目标为代价。因这样一来，人们会学到新的技术和生产力，而且他们的雇主做出新投资，而这或许也能提高生产率。

但不管怎样，未来24小时便能让我们终有机会一窥答案。如果市场确实选择希拉里当总统和一个分裂的国会，不要感到惊讶。

政治僵局，再加一个立场宽松的美联储，可能会崭新的和创新的方式和我们共存一段时间。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能透过基金间接持有相关证券。)