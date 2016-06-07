《SAFT专栏》美联储或将按兵不动 待总统大选结果出炉后再升息

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft;编译 龚芳/刘秀红

路透6月7日 - 美国有可能等到总统大选结果揭晓及感恩节过后才升息。

美国经济数据不那么令人放心，加上国内外所存在的政治风险，将令美联储受到牵制，迫使该行继去年12月启动加息后，较原先规划及宣告的时程等上更长时间才会加息25个基点。

美联储主席叶伦周一的演讲堪称典范，做到了含糊其辞、令人鼓舞，而在关键问题上不置可否，左右逢源。

叶伦对加息时机避而不谈，而她没说出口的话，或许是最不言可喻的。

“叶伦在整场演说当中表达乐观看法，但并未重申不到两周前所提及的‘将在未来数月内’加息，”花旗集团外汇策略师Steve Englander在客户报告中写道。

“叶伦未提供时间表，讯息相当含糊。除非天塌下来，否则她绝不会表露出悲观--因为这将无异于自己打脸--所以她肯定会对在长期内实现目标表示乐观。而叶伦对升息时机含糊其辞令人深思。”

当然，叶伦是在美国就业数据出炉的几天后发表谈话，她称该数据“令人担忧”。美国5月新增就业岗位锐减，使得三个月非农就业岗位平均增幅降至10.7万个，仅为2月的半数左右。

叶伦在描述未知因素上确实做得不错，包括中国经济减缓，以及通胀预期进一步跌离美联储2%的目标等。

而即将到来的6月23日英国脱欧公投，也是一大疑虑所在，但美国国内看来也有充份的理由令美联储暂作观望。

叶伦在费城的演说虽表露乐观气息，但就业报告基本细项数据看来相当差；不过在今年余下时间内，这些数据很有可能出现逆转。

**以往模式**

Gluskin Sheff首席经济学家David Rosenberg指出，商品生产领域就业岗位目前以1.2%的年率缩减，与过去50年间其他六次下降的情况相仿。

“每一次这种情况发生时，短短几个月后衰退便来袭--平均是在五个月后，”Rosenberg在发给客户的一份报告中写道。

这并非注定之事，不过很显然，美联储将需要先看到利好证据，包括更好的就业数据，才会进一步升息。

从金融市场行情来看，交易商认为美联储7月底前升息的概率仅为四分之一左右，在美联储9月利率决策会议结束之前升息的概率仍不足50%。一直要远至11月，也就是临近总统大选时，市场反映的升息概率才升至51%。

美联储是有可能在11月政策会议上，也就是总统大选六天前选择升息，让自己卷入激烈选战之中。不过，既然能等那么久，倒不如再等一等，到12月份再行动似乎更明智。

但更令人玩味的问题是，如果经济数据继续表现疲弱，这波在历来纪录中堪称相对持久的经济扩张看似即将走到尽头，美联储会怎么做。

在这种情境下，所有方案都不如美联储现在运用的静观其变策略。

鉴于联邦基金目标利率仅为0.25%-0.5%，所以降息的空间其实也没多大。至于负利率，其他地区的经验表明，效果很不理想，带来相当多的问题，特别是导致依赖长短期利差获利的整体银行系统，令人担心其体质。

而这些都还没把政治因素考虑进来。更多量化宽松措施可能有助使资产价格保持在高位，但目前为止，通过购买资产以鼓励投资和支出的作法，还称不上大获成功。

对于这种局面，叶伦自己在费城活动尾声说的再好不过了。当时她被问及特朗普当选总统会给美国及全球经济带来的潜在威胁。

“在这一点上我无可奉告，”叶伦说，“我们非常专注于做好分内之事，然后就是静观其变。”

从每个层面来看，这大概都适用。(完)

(译文审校 许娜/蔡美珍)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券。)