《SAFT专栏》美联储将坐视新兴市场哭闹 让其自行安静下来

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张涛

路透11月17日 - 上次新兴市场像这样哭闹的时候，美国联邦储备委员会(美联储/FED)推迟了缩减购债。

这个世界不再那么和善，而且面对特朗普上台后保护主义与通胀抬头前景，新兴市场自己滚下了床，所以可能不会有人来扶。

自从特朗普意外赢得总统选举以来，新兴市场股市下跌了6%，新兴市场汇市跌幅与之差不多，新兴市场债市则跌了4%。

虽然当前的“特朗普恐慌(Trump tantrum)”令人想起2013年的“缩减恐慌”，但这次人们可能看到非常不同的结果。当时，美联储要缩减购债的风声，导致新兴市场惨遭抛售，尤其是有经常帐赤字的新兴市场。

当我的孩子很小的时候，让婴儿入睡的一个有争议的办法是“法伯方法(Ferber method)。法伯是一名医生，建议父母让婴儿“哭够为止”，培养他们在没有外界帮助的情况下安静下来的能力。

我不能说这种做法残忍还是和蔼，但新兴市场的财长们或许真的需要自己去找安全毯，因为“央妈”叶伦和“央爸”费舍尔很可能不会再给他们端来一杯较宽松条件。

“安全毯已从新兴市场脚下抽走，特朗普当选总统，加上美国收益率上升，将导致投资者重新评估新兴市场，”以Guy Stear为主的法国兴业银行分析师在客户报告中写道。

特朗普上台对于新兴市场是坏消息，有两个互相交织的主要原因：通胀与保护主义。

迄今，特朗普的重要主张是通过增加基建支出和大幅减税来刺激经济。这可能会在未来八年内让债务膨胀到国内生产总值(GDP)的200%。较长期债券价格急剧下跌，市场对五年后通胀将达到什么水平的押注也大幅上升。

而与此同时，亚特兰大联邦储备银行追踪薪资变化的指标触及3.9%，是美联储通胀目标的两倍，亦是2008年末金融危机初期以来的最高水准。

美联储不仅会在12月升息，而且明年可能被迫升息数次。

**形势不妙**

利率上升和美元升值，都对新兴市场不利。二者会提高他们吸引资本流入的成本，提升维持他们在全球制造链地位的融资成本，并降低其以当地货币计算的出口商品价值。

也要记住，新兴市场已从美国债市的30年牛市行情中受益。

“更令人担忧的是，如果投资者转而认为债券收益率长期下降趋势结束，则后果可能很严重，”Stear写道，“长期的低利率以及央行的非常规政策，无疑导致了资本的错配。由于投资回报较低和新兴市场下跌，发达市场的较高收益率再次可能不利于新兴市场外汇。”

另一个问题是美国采取保护主义，这是特朗普宣扬的主要政策之一。如果特朗普政府大力推行保护主义，将会严重打击全球经济成长，对新兴市场的打击尤为沉重。

“我的猜测是，保护政策将会辅以税赋调整，以使其对美国经济的冲击降至最小，”对冲基金Eurizon/SLJ Capital的Stephen Jen在给投资者的报告中写道。

“特朗普何时以及如何实施这些政策，当然存在很多不确定性，但对于是否会兑现这些政策，我没有什么怀疑。因此，在我看来，维持亚洲货币空头头寸似乎是明智做法。”

2013年，“缩减恐慌”严重打击新兴市场，但其威力主要来自美国股市下挫。当时的美联储主席伯南克宣布计划在当年9月开始缩减购债规模，其后三天美股下跌了逾4%。美联储后来最终把缩减购债推迟到了12月，而且自那以后，迟迟未能按其预测的时机和幅度升息。

如今，相关消息再度对新兴市场不利，但美国股市看来热爱特朗普，道琼工业指数.DJI自选举日以来天天触及历史新高。除非这种情况发生剧变，而即使发生剧变，美联储也没有什么空间和理由去关心新兴市场的疾苦。

如果较长期美国公债继续下跌，新兴市场投资者也将学会哭到睡着。(完)

(译文审校 李春喜/龚芳)

（本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能透过基金间接持有相关证券。）