《SAFT专栏》美联储升息日近 新兴市场郁郁寡欢

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张涛/刘秀红/陈宗琦/汪红英

路透6月9日 - 随着美国今年升息的前景变得更加真切，新兴市场即使不痛心疾首，也会郁郁寡欢。

新兴市场股市周一连续第11日下跌，创下1990年以来最长连跌纪录。这让人回想起2013年的缩减购债恐慌(taper tantrum)，当时美联储放缓购债步伐的前景让新兴市场重挫。只不过这一次新兴市场的反应没有那么强烈。

虽然土耳其选举后的不确定性不是好事，但周五强于预期的美国就业报告以及升息前景，才是新兴市场股市下挫的根本原因。

这次下跌走势到目前为止还不是特别可怕，MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF自近期高位下跌了不到10%。如果美联储下周暗示2015年升息即将发生，也许9月就升息，则新兴市场将面临其非常不愿意看到的结果：紧缩周期开始，全球货币状况变得越来越不友善。

对巴西、印度、印尼、南非和土耳其等依靠引入全球资金为自身提供融资的国家而言，尤为如此。

“美国利率水平上升，承受最大压力的往往是那些存在严重外部失衡和薄弱体制框架的国家。不过，最为关键的还是升息的步伐快慢。只要宽松政策慢慢退出，长期利率逐步上升，引发系统性危机的可能性应该仍然较低，”英国标准人寿保险公司驻爱丁堡经济学家Jeremy Lawson和Nicolas Jaquier在最新发送给机构投资者的报告中称。

近几周市场利率涨势飞快，推动指标10年期美国公债收益率从4月中旬的1.85%升至2.38%。不过，在消化美联储将被迫升息的速度方面(被迫一词用来此处较为合理)，金融市场距离贴近现实可能还有一段距离。

新兴市场投资者显然已经开始消化这种可能性，只是目前他们对于哪些国家会因货币紧缩遭受最大冲击表现出一定敏感性。

**第二糟的噩梦**

花旗汇市策略师Steven Englander认为，美联储的最大恶梦是，在利率挂零之际，经济仍然衰退，而“第二糟的噩梦”则是，万一就业与通胀逼近目标的速度快过投资者目前的预测，美联储被迫加快升息脚步的局面。

“这意味着美联储将必须比自己或市场目前所预期的更快达到中性政策利率水准。这将打乱资产市场，导致出现远远更大的波动性，而且很有可能导致回报降低。这也会令美联储忧心，因为要引导政策利率骤然变动的难度，远大于美联储想要的缓慢渐进方式，”Englander在给客户的报告中表示。

万一投资者采取行动以消化这种可能性，我们不仅会见到依赖资金的新兴市场受创，也可能出现类似全面性的市场下挫。

在这一切仍未有定数的情况下，土耳其偏偏在最差的时机陷入政局混沌，即使周末出乎意料的大选结果终将带来正面的政策进展。以短期外债与外汇储备比例而言，土耳其的外债负担在新兴市场国家之中居冠。

从长期来看，此次选举或许对于土耳其的制度以及经济有积极影响。选举对于总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)而言是一次挫败。他对货币政策如何发挥作用有着一些不合常规的想法。尽管土耳其通胀率很高，但埃尔多安一直要求央行大幅降息以支持经济成长。土耳其央行确实在选举后调降了利率，但只是降低了外汇存款利率，而且主要是为了抑制土耳其里拉的跌势。

如同新兴市场经常出现的情况，实际行动发生的场合完全在他们掌控之外。

美联储将在6月16-17日召开会议，虽然在此次会议上升息的可能性很小，但美联储主席叶伦的记者会以及联储将发布的最新经济预估，对新兴市场资产价格的潜在影响可能超出在美国市场的影响。

新兴市场很可能会出现一点复苏性反弹，尤其是在美联储暗示2015年将会加息，但在随后升息步伐问题上又对市场大加安抚的情况下。

不过，如果美国就业数据继续表现强劲，通胀率节节攀升，新兴市场的郁郁寡欢恐怕就要很快变成痛心疾首了。(完)

(编译 张涛/刘秀红/陈宗琦/汪红英 审校 郑茵/孙茉莉/蔡美珍)

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