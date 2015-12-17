《SAFT专栏》美联储利率变了 但所处困境不变

图为纽约华尔街上的一处标志牌和交通信号灯。 REUTERS/Lucas Jackson

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft;编译 许娜/李爽/陈宗琦

路透12月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)今天结束了持续七年的近零利率政策，但其它方面的调整甚微，金融市场以上涨对这一决定表示认可。

这不仅很可能正合美联储的心意，而且表明宽松环境将延续--这样的环境或许不会刺激经济增长或通胀加快，但仍将非常利好除风险最高资产以外的所有资产。

形势并未改变：利率依然较低，美联储资产负债表规模仍很庞大，联储仍将非常看重金融市场平稳运行。

“正如我们一直认为的那样，最触动我们的是，美联储的立场比我们预期的略微温和(尤其强调了‘循序渐进’这个词)，”纽约梅隆银行旗下Simon Derrick在客户报告中称。

“鉴于当前正在发挥作用的因素(最明显的当属通胀放缓因素--从油价下跌到美元走强)，这是可以预料的。所以说，美联储虽然立场强硬，但也会小心不要打扰市场的平静，形势看来开始与我们所预期的情景一样。”

立场或许强硬，但必须先后退再开始发力。叶伦对美国联邦公开市场委员会(FOMC)当初对升息犹豫不决解释道，这是因为在零利率环境下，他们的处境根本不平衡：有升息的空间，却没有使用常规工具降息的空间。

由于缺少可用工具，美联储必须用尽努力在不冲击市场的情况下应对这种处境，即便现在有了25个基点的降息空间，但这种处境还是没有改变。

“委员会预计，经济状况将向确保仅需逐步上调联邦基金利率的方式发展；联邦基金利率可能在一段时间内会维持在低于预计在较长期内保持的水准，”美联储在声明中称。

美联储对未来利率路径的预估仍暗示，升息进程将会相当稳定：明年加息100个基点，后年再加息100个基点。但这并非目前市场所预期的，也与叶伦会后记者会讯息不一致。叶伦在记者会上强调，她“非常怀疑”以相同步调“机械性”升息的可能性。

**老化不是致命伤，但确实很多缺点**

一定程度上，这只是企图再次强调，美联储会根据情势变化见机行事，而不是照着某个剧本回归正常化。

这或许是件好事，因为如果2017年美联储基准利率照预期升至2.5%，10年期公债收益率就得再高出2个百分点左右。若果真如此，只能祝那些公司债好运了。遗憾的是，美国企业投资不足的问题将会照旧，只不过本来是因为借钱去回购股票，以后则变成是为了还债而造成投资不足。

从许多方面来看，记者会上的叶伦，是反对稳步加息的，认为当前已长达77个月的美国经济扩张还有持续空间。

“我对于推动美国经济的基本面很有信心，”叶伦表示，“经济扩张会因为持续时间长久而告终的想法是个迷思。”

经济扩张持续时间拉长的过程中，种种过度现象所累积的伤害，才是通常终结经济扩张的凶手。就美国的情况来说，这可能是好消息，也是坏消息。好消息是因为，尽管有些领域存在“金融过度(financial excess)”现象，但几乎没有什么讯号显示消费者普遍信心过剩。想想消费者从能源价格下跌所得到的好处。这些并未转化为特别强劲的消费支出，而在车市之外，也还没带动家庭财务杠杆增加多少。10月的个人储蓄率为5.6%，上年同期为4.5%。

或许是因为消费者已体认到了长期停滞的现实--在结构性的低通胀与低薪资增长下，经济成长缓慢--并且因而受到束缚。

所以，就像持续时间长久或许并没有扼杀目前这波经济扩张，但它的实质表现可能也不是你所期望的。

这一点，很可能让美联储不愿实现明年升息100个基点的预测，同时会大费周章避免打击金融市场。

经济停滞之时，美联储的表现就是这么不来劲。(完)