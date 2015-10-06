《SAFT专栏》美联储及其对金融分析的担忧

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿James Saft/编译 孙国玉 陈宗琦

路透10月6日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)不仅担心金融不稳定问题，金融分析似乎也让美联储心怀畏惧。

否则你要如何解释在美联储利率决策讨论中出现“股权价值”、“泡沫”、“贷款标准”等词，与美联储降息行动之间的紧密联系呢？

如果你是自己虚构出这个论点，大家是不会相信你的。

但事实上，比起通胀、失业和货币政策之间的关系，美联储对于金融分析基本面和金融压力的讨论，与美联储放松政策行动之间的关系，其实更为紧密。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦与人合着的一篇论文证明，除了国会赋予的通胀和就业两大使命之外，美联储在经济管理上，确实等于将金融稳定作为第三使命。

“美国联邦公开市场委员会(FOMC)看来通常是在负面冲击发生后采取措施应对，而不是积极化解可能导致资产价格泡沫的金融失衡恶化，这类泡沫破灭后可能对经济产生严重负面影响， ”罗森格伦及其同僚写道。(here)

美联储的作法以白话来说也就是：“我们不会在派对正热的时候，撤下酒饮扫兴，但在金融市场把自已醉得一片狼藉时，我们会出来收拾残局。”

这篇论文检视了货币政策讨论中金融不稳定相关措辞的使用，以及货币政策的变化。1987-2009年期间，政策讨论中负面措辞每使用100次，就会促使45个基点的降息幅度，这比失业率预测变动一个百分点的影响关系更大，是通胀率变动一个百分点的近两倍影响度。

研究也暴露出美联储的不良倾向，也就是往往只会去收拾金融泡沫形成后的烂摊子，而不是阻止泡沫形成。当信贷吃紧、景气艰难之际，每出现100个负面措辞就会促成67个基点的降息幅度。而当信贷宽松、景气繁荣之际，同样的100个措辞只会带来36个基点的加息幅度。

文章主要的言下之意是要希望加强美联储的经济宏观审慎管理，也就是采用放贷标准等监管规定，通过修正行为、而非货币政策，来遏制泡沫的滋长。罗森格伦支持将金融稳定作为美联储的一个明确使命，如此一来，如果搭配更多宏观审慎政策，可能可以减轻以利率作为经济管理主要工具的负担。

**市场效率不彰**

美联储回应金融不稳定的积极程度，更胜于管控通胀与就业等实际份内职责，这种情形显而易见。更值得注意的是，如果美联储用上了某些措词，通常会促使美联储降息与支撑市场。

除了像“崩跌”(crash)这类代表动荡的措词之外，这项研究提到的大多是像“房价”、“流动性问题”与“监管规定”这类代表其已觉察并正在评量的单纯字眼。这份研究探讨的各个词汇中，约半数与金融分析和监管有关，并非那些会引发不安的用语。

说美联储是全世界最具权势的监管者并不为过，如果每次美联储讨论“监督管理”(supervision)，就需要降息的话，那就大事不妙了。美联储官员一心急于祭出更好的工具，又对其潜在功效半信半疑，这一点可能有很多人同意，包括许多美联储官员在内。

不过说真的，这份清单最妙的是，那些金融不稳定相关字眼的使用频率并没有比较高。若要用利率来管控经济，那怎能不讨论房市与股权价值以及贷款标准呢？

这很大一部份反映出美联储前主席格林斯潘(Alan Greenspan)锺爱“效率市场假说”(Efficient Markets Hypothesis)的长期影响。这样的假设认为，市场会对现有资讯产生反应，从而自我修正。

因此，市场无效率与过度亢奋，并非思维正确的决策者谈论的范围，除非它们引起大麻烦，一如过去20年几度发生的情况。

美联储被要求戳破泡沫时表现笨手笨脚，这一点大概也无庸置疑，跟要求他们不要引发泡沫一样。联邦公开市场委员会(FOMC)不比市场聪明，要制定规则来收拾残局，往往也要折腾老半天。

目前的情况更糟，因为投资人知道自己创造出来的市场价格，美联储将会给予支撑。(完)