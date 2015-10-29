《SAFT专栏》美联储12月节庆大菜：挟杂异议的升息

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 刘秀红/徐文焰

路透10月28日 - 如今中国既然似乎已经不再构成重大影响，美国联邦储备委员会(美联储/FED)面临尴尬处境，得开始准备在反对声音之下，于12月进行多年来首次升息。

美联储周三维持利率不变，但已经为终于将在2015年最后一次会议上升息铺了路。

“在决定下次会议上升息是否合适时，委员会将评估朝向就业最大化以及2%通胀目标的进展--已实现进展和预期进展皆有。”美联储在为期两天的货币政策会议后发布声明称。

美联储具体提及下次会议，外界认为是一个明确信号，撇开数据进展不看，12月升息的可能性颇大。目前联邦基金利率期货显示，交易员认为12月升息的概率为42.6%，周二约33%，一个月前仅为8%。

在一个月时间里，似乎许多事情都已发生变化，美联储外部因素方面，中国的威胁被认为不再那么严重，而在美联储内部，针对升息与否的争议出现升级。

在9月份会议上，美联储担心全球情势(也就是中国)可能“抑制”经济活动并对通胀造成“下行压力”，当时的警惕措词如今已不复存在。取而代之的只是一份平实的声明，称美联储正在“监控”海外进展。不过说实话，美联储八成一直都在“监控”全球局势。

这清楚地说明，美联储9月因为顾及到中国市场震荡而作出不升息的决定，是多么的有欠考虑。鉴于中国公布的经济数据仍然好坏不一而且完全靠不住，更不用说市场价格变动极具欺骗性，观察人士几乎没有任何能借以判断未来忧虑因素的依据。

股市最初受此消息影响下挫，不过随后反弹。

当然，从现在到12月会议期间出炉的美国数据到底如何尚无定数。周四将发布的国内生产总值(GDP)报告可能不会太振奋人心，最近公布的耐久财(耐用品)订单数据则表明存在经济走软的可能。

**讨论演变为分歧**

然而在其他条件不变的情况下，美联储主席叶伦似乎更有可能与其他同僚决定加息，不顾一名或多名美国联邦公开市场委员会(FOMC)投票委员的反对。

目前持不同意见的是希望加息的里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔，虽然最终加息能让他感到满意，但美联储理事布雷纳德和塔鲁洛此前也都曾抛出了应当维持利率不变的理由。

布雷纳德与塔鲁洛均表示，研究失业率与通胀率之间关系的菲利普斯曲线在当前环境下不再有效。而该曲线却仍是叶伦和联储副主席费舍尔研究经济形势的核心依据。眼下支持升息的理由主要是，预期就业环境的改善将相应推高薪资，进而促使物价上涨。

布雷纳德却不这么认为。

“各种计量经济预测将显示，资源利用影响通胀的古典菲利普斯曲线目前最多也仅仅是非常微弱。薪资并未加速的事实很重要，而且更是反映劳动力市场仍存在闲置，工人议价能力可能依旧疲软的重要指标，”她在10月12日的讲话中称。

以布雷纳德身为美联储核心官员的地位，这番言论显得有点像是哥白尼提出日心说一般的重大反动，而相对像是教宗角色的叶伦，是否能够予以化解，还是会视之为异端邪说而继续推进升息，仍有待观察。

“这是我读过最令人兴奋的演讲，”俄勒冈大学教授、美联储观察家Tim Duy在布雷纳德的讲话后不久写道，“未必是因为内容。而是因为其中的政治算计。”

相关的政治算计并没有变得更容易剖析。经济数据看来并未明确变好或变坏，而且估计未来六周大概也是如此。这很可能有利于叶伦和费舍尔在12月会议上折衷妥协，将升息决定进一步后延，不必直接处理塔鲁洛和布雷纳德的核心论点。美联储或许等到明年3月升息的可能性，或许可以说明股市周三稍晚回升的表现。

无论12月升息与否，所做出的决定都会有问题。

若摒弃异议坚持升息，等于是向金融市场传递一个难以解读的讯息，而当前市场可能早已对决定货币政策的关键要素感到费解。而若继续延迟，而除了希望观察更多数据之外，又拿不出更多充分理据的话，也同样会令市场困惑。

现在轮到叶伦面临压力了，她在12月第一周将有接连两场谈话行程，届时她势必要对异议作出一些回应。(完)