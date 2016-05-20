（更正）《SAFT专栏》美联储告诉市场：这次我们说到做到 真的

(更正：因译文有误，内文第八段改为“我们现在听懂了这个明确沟通，随之而来的则是美元升值及股市小跌”，非“我们目前看到了明确的沟通，即美元升值及股市小跌”；内文第九段改为“就像高中恋情一样，美联储的沟通存在于某种背景之下”，非“美联储沟通存在的背景，就像高中生纯纯的爱”。本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透5月19日 - 模仿中学生的相处之道，美国联邦储备委员会(美联储/FED)向金融市场发出了忠告：不要再把我们的话当成耳旁风，不然我们可能去泡你的朋友。

只不过美联储说的是可能在6月或7月升息。美联储一直尽力强调，它是非常乐于升息的。

周三公布的美联储4月政策会议记录促使市场提高了对于近期升息的预期。纽约联邦储备银行总裁杜德利周四发表讲话，对于市场终于认真看待近期有可能升息的前景，显得很高兴。

“回顾几天前的情况，我认为FOMC内部有相当强烈的感受，即市场低估了6月或7月会议(升息)的可能性，”杜德利表示，并称自己对于市场的升息预期上升感到“非常高兴”。FOMC是指美联储负责制订利率政策的联邦公开市场委员会。

金融市场目前预期6月升息的可能性为三分之一，6月或7月有一次升息的可能性为53%。

美联储一如以往地给自己留出退路，即便在发出信息时亦是如此。4月会议记录表示，“如果数据符合经济成长在第二季加快，就业市场继续增强以及通胀在向(美联储)2%目标回升的过程中取得进展的大趋势，那么(美联储)在6月上调联邦基金利率目标区间可能是合适的。”

根据会议记录，部分官员认为市场对6月升息的预期“过度偏低”，同时强调对情势进展的回应需要有明确的沟通。

我们现在听懂了这个明确沟通，随之而来的则是美元升值及股市小跌。

不过问题是，就像高中恋情一样，美联储的沟通存在于某种背景之下，而在目前背景下，要非常认真地看待威胁其实有点困难。

尽管美联储持续声称其“以数据为依归”，但我们只看到一次升息，而且这一次还曾因为去年中国市场交投表现不佳而推迟，更精确地说，就是中国疑虑引发美国风险资产一波抛售。

**要依据哪个数据？**

美国核心通胀率年增速为2.1%，略高于联储目标，失业率在5%。那么为何期货市场如此笃定认为升息将会推迟？

美联储年初时曾预估今年将升息四次，而促使市场调降此一升息预期，认为联储脚步将放缓的，实际上是全球事件的影响。今年初中国市场动荡，以及美联储的回应，造就了这些市场预期，如今联储正寻求修正。

简单地说，外界普遍相信美联储有一个无声的使命，即支持资产价格。

这个信念可能大错特错--或许标普500指数重挫6%或8%，而我们仍将见到6月或7月升息。这种情况有可能发生，但会与前一次的形式不同。基金管理机构GMO的James Montier和Philip Pilkington的研究显示，自1984年以来，FOMC每年八次政策会议期间标普500指数所录得的涨幅占实质涨幅的25%。

因此如果6月一切进展顺利，且如果英国公投决定留在欧盟--这个可能性似乎颇高--那么美联储6月或会升息。

他们肯定非常乐意能够加息，希望与零利率下限拉开距离。

“他们刻意回避的问题也许正是希望与负利率保持距离，”花旗银行策略师Steven Englander在美联储会议记录公布后写道。

“利率已经这么低，而且在政治层面视负利率为毒药，所以当面对冲击时，他们几乎没什么合适的应对政策举措。他们或许只是不希望任何一点小冲击都将招致缺乏政策选项的讨论。”

美联储的问题或许就是，需要把加息作为一种以备不时之需的保障，而不是应对恶性通胀或经济过热。

倘若如此，我们就会发现政策是否真的支持了资产价格。(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能通过基金间接持有相关证券。)