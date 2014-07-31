《SAFT专栏》美联储政策将让实体经济和金融市场拉开距离

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 王丽鑫/郑茵/石冠兰

路透7月30日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三继续逐步缩减购债，这样的步伐令人高兴。尽管可以认为会后声明基调温和，但它暗示未来可能会有麻烦。

暂时来看，美联储政策看来势必继续支撑风险资产，而对于实体经济的影响则较不确定，而且可能不那么强烈。

不出所料，美联储把每月购债额削减了100亿美元，保持原有节奏，到10月份完全结束购债计划。

支撑股市和公债的真正信息，蕴含在会后声明之中。声明表示仍对就业市场状况不满意，但亦对通缩威胁做出放松姿态，这是一个新动向。

鉴于叶伦及其主要支持者紧紧盯着就业不充分和薪资增长迟滞，认为声明基调温和的解读可能基本正确。较长期来看，联储对通胀看法的变化，可能具有更重大的意义。

那么美联储说了哪些新内容？过去的措辞“失业高企”，被“劳动力资源在很大程度上未得到充分利用”代替。

这是中性或温和的说法，因为几个月来外界的普遍看法是：美联储认为，失业率下降是令人高兴的不实信号，未反映出就业市场的真实状况。“明显利用不足”这种新说法的美妙之处，至少在股票多头看来，是美联储没有为其配上确凿可靠的数据。

这就让美联储可以理直气壮去观察多种就业市场数据，譬如薪资、非全日制雇佣以及就业参与率等数据。在看到多种就业数据出现相当程度的改善之前，我们没必要将美联储实际升息的时间预估提前。

薪资成长迟滞已经不止几个季度或是几年，以某些指标衡量已长达几十年。有鉴于此我们可以理解，为什么这样的立场会给投资者以希望，认为风险资产的荣景还将延续下去。

现在来看看可能让人始料未及的结局。

美联储对通缩的担忧减弱，即使还不到表达担心通胀的地步。

声明称，“通胀率持续低于2%的可能性有所降低，”这一观点与近期部分物价上涨的情况相符。

“关键在于，这是美联储首次给出强烈暗示，认为距离联储的两项目标越来越近，”花旗外汇策略师Steven Englander在给客户的报告中写道。

“这并不意味着政策必须在一夕之间变得强硬，但维持实际和名义利率在如此超低水准的动机已经消退，这就是这份声明的新意。”

**实体经济与金融市场渐行渐远**

此外，今天公布的第二季GDP报告带来新讯息，一项关键通胀率指标实际上已经高于美联储的2%目标，这样我们会遇到一个小问题。并不是说美联储将试图追赶通胀的脚步，这实际上似乎也不大可能，但我们差不多至少已有一个指标来到了可以与紧缩立场共鸣的水平。

今天公布的GDP成长率则不太可能打乱升息时机预期，数据显示第二季经济增速为4%，第一季修正值为下滑2.1%。

整体数据良好，但复苏力道一大部分来自库存升高。库存对GDP增幅的贡献度为1.66个百分点，但这些库存必须销得出去，才能对经济真正产生意义。

此外，虽然企业投资有很好的增长，但协助拉抬增长的汽车销售之中，很大部分可能是属于次优贷款购车，这种成长动力来源无法让决策官员放心。

重点是，GDP数据显示美国经济仍然是蹒跚前进，不是加速朝向薪资成长的复苏。

我猜，美联储大概希望金融市场对美联储的表态能有另一套反应。如果未来几个月利率走得高一点，为2015年升息不致重创市场铺好路，对美联储来说就省事多了。

但眼下情况并非如此，而且目前美联储、尤其是叶伦，看来对扶持就业更为关注。目前为止，那些政策对资产价格的影响似乎大过对就业和薪资的影响。

等着看实体经济和华尔街之间的分歧持续扩大吧。(完)

(译文审校 张涛/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。