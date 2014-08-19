《SAFT专栏》美联储杰克森霍尔会议的问题

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 朱晓军/张明钧

路透8月19日 - 曾经，每年8月的美国联邦储备委员会(美联储/FED)杰克森霍尔会议，受到的主流关注，不过就像某场卖座较好的棋赛一样。我承认我怀念那个时代。

那是美好的老时光，而之后，金融化、经济危机和政治瘫痪，将货币政策地位拱高，在经济和资本配置扮演了可能过于重要的角色。

本周，世界各国央行官员齐聚堪萨斯城联储在怀俄明州杰克森霍尔主办的会议。投资者和各方人士都将在百忙之中热切关注会议进程。

虽然自1978年以来每年8月都举办杰克森霍尔会议，但只需查下谷歌就会发现，在2006年之前，世人对这项会议的关注程度不高。当然，2006年是金融危机成形之前最后一个年头，在那以后，关于杰克森霍尔会议的各项报导激增：详细描述与会者可能说什么、实际上说了什么，以及在他们说完之后市场涨了多少等等。

这个趋势的存在自有充分理由，但靠着不良因素支撑。

当然，充分理由就是经济需要救助，而且同样理所当然的，央行必须在其中担起大梁，这也增强了央行在经济中的权力和影响力。比较不光彩的理由则是，至少在美国，由于立法和行政机构未能就政策达成一致，所形成的政策真空，多年来已由央行的积极行动予以局部填补。

讽刺的是，从很多层面来看，这种作法并非很成功，经济复苏持续，但时断时续而且走势虚弱，将很多央行官员都逼得无路可走，没有实际升息的空间。

实际上，在这场金融危机爆发以来第八次的杰克森霍尔会议前夕，市场上压倒性的共识是：面临美国一系列疲软经济数据，而欧洲又似乎萌现经济衰退迹象，美联储主席叶伦将在会上发出温和讯息，暗示升息不会很快到来。

对于叶伦将给金融市场提供定心丸的预期高涨，花旗外汇分析师Steven Englander甚至预测叶伦讲话只会有三种情况：“彻底温和”、“半温和”和“条件式温和”。

**央行政策期待心理效应**

过去七次杰克森霍尔会议均导致股市上涨，而且在宣示或暗示将采行一些新变种措施来降低藉贷成本及提高资产价格、以试图振兴经济之后，股市涨幅往往相当可观。

而这本身就说明了当中的好处。每个人都喜欢变得富有，就算只是幻觉也无妨，因此人们喜欢仔细聆听央行官员的说法。尽管近几年来支撑股市的题材相当多元，特别是社交网络，但股市实质支撑还是来自于货币政策。

这事实上已经超越杰克森霍尔会议的范畴。纽约联邦储备银行经济学家的一份研究结果显示，自1994年以来，有比例高达惊人的80%的股市超额回报是在美联储公布利率政策前24小时取得，这是因为在前主席格林斯潘(Alan Greenspan)的时代，当经济陷入困境时，美联储就会提供市场援助，而当次优抵押贷款及网络泡沫开始膨胀时，美联储则是视而不见。

在贝南克及叶伦时代，经济持续疲软，美联储只得伸出援手，但有的只是一股脑儿的连串刺激措施。今年也不会有所不同，除非经济短期内意外升温，否则下次美国再陷衰退时将没有降息空间。

更大的问题是，仰赖资产膨胀做为修复经济的工具，已经导致投资人习惯过度关注货币政策，然而理想上而言，货币政策应该只是经济的微调工具，而不是成长动能来源。

此外，有许多理由表明让货币政策成为焦点是一大憾事，有些央行官员或许也会认同这样的看法。一整个世代的投资人及商业人士已经习惯于根据这些条件来配置资本，而结果却难以让人感到振奋。

根本的问题在于，集中关注货币政策是短期的、还是更为持久的状况？股市是否将不再只有在杰克森霍尔年会或联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前表现突出？

这个问题大概不会在杰克森霍尔会议上得到讨论，当然也不会得到解答。(完)

(译文审校 蔡美珍/艾茂林)

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