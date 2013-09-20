《SAFT专栏》美联储用错误方法及基于错误理由来做对的事

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张明钧/杜明霞

路透9月19日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)用错误的方法做对的事情，而且很由可能出于错误的理由而这么做。

美联储周三表示，将暂时维持每月购债850亿美元，原因在于其担心近期借款成本巨幅上升，且华盛顿即将面临预算战争。这一结果大大出乎多数人的意料，特别是那些听信美联储主席伯南克过去三个月说法的人，他之前的谈话让市场为缩减购债做好准备。

美联储在一份声明稿中对其决议做出了解释，“在近几个月观察到金融市场状况收紧，如果持续，可能放缓经济和就业市场改善的步伐。”

这是真的吗？美联储让我们相信他们会缩减购债，但其并未这么做的原因也是因为我们相信他们会缩减购债。我们现在到底该如何思辩呢？

我过去也是一再批评美联储刻意压低金融市场波动率的一员，但我的意思并不是要他们做出出乎意料举措来增加波动性，我所期望的是他们能够让资产反应自身的价值。

可以肯定的是，他们这么做是对的。美联储控制通胀及完全就业的两大使命都远未接近目标。美联储承认，通胀目前处于过低水准，尽管能源价格起起落落，但是推动经济成长的需求力量薄弱，导致通胀难以升项美联储的2%目标。目前通胀面临着诸多下行风险。

就业的状况也不足以证明有必要缩紧金融条件，而缩减购债正是紧缩的一环。失业率数字看上去表现不俗，事实上有很大程度是因为怯志及年迈劳工离开职场，而伯南克称就业数据并非一直都是最佳指标的说法让人感到欣慰。同样令人感到欣慰的是，伯南克将目光转向劳动参与率，然而若劳动参与率正常化成为缩减购债的前提要件，那我们可能得要等上好一段时间。

所以说是的，的确没有缩减购债的经济上好理由，只有量化宽松风险高于好处的层层疑虑或可作为理由。同时也属实情的是，夏季的经济数据并不是格外优异，然而也正确无误的是，人们相信美联储的多次沟通意味着抵押贷款利率上扬，这让房市复苏脚步放缓。

这一切我都能理解，然而这不免让人觉得若当初美联储没有释出缩减购债的构想，事态可能会优于现状。

**为政府的不良行为提供保单**

另一个重大问题是，美联储将维持刺激规模不变与华盛顿可能即将出现的预算之争直接联系到一起。

“政府关门，甚或出现更差情况，以至于不能上调债务上限，那么这可能对金融市场和经济产生非常严重的影响，美联储的政策将竭尽所能地让经济正常运行。如果上述情况导致经济放缓，那么我们肯定要将其纳入考虑。”

“因此这是我们制定货币政策时要考虑的一个风险因素，”伯南克说。

他的分析没错，但为政府其他部门工作失败提供保单是美联储的任务吗？

如果过去10年我们学到了什么东西，那就是美联储只有有限的几个工具，能适用于几个有限的目的。我不确定美联储能够或者应该去解决华盛顿的行动造成的问题，就像我不确定美联储能够或者应该去建造桥梁或收取税收一样。

那么现在是怎么回事？

美联储可能选择今年稍晚缩减刺激规模，但机会将有限。美联储10月会议后没有记者会，因此可能要等到12月会议。而那之后不久伯南克的任期就要结束。

美联储可能选择在那时缩减刺激，如果叶伦如预期一样被提名为伯南克的继任者，就会减轻这个过渡过程的一些波动性。

更为困难的问题是，经济是否将合作。事实证明，扩张和延长量化宽松举措比收回它要容易得多。(完)

(译文审校 王洋)

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