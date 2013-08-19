《SAFT专栏》美联储欲挥别刺激政策 然将面临市场信任考验

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft/编译 洪曦/蔡美珍

路透8月15日 - 我们或许正在步入一个对美国联邦储备委员会(美联储/FED)失去信心的时期。在超过三十年的时间里，这还是第一次。

如果美联储真的一如许多人的预期，在未来几个月开始缩减刺激政策、放缓购债步伐，那么也就意味着联储心照不宣地承认了货币政策的局限性。进一步讲，这也将表明美联储对于控制金融资产价格的能力或意愿在降低。

美联储不能总是扮演圣诞老人，联邦公开市场委员会(FOMC)的开会日期也不是什么世俗的圣诞节--这将是投资者多么痛的领悟。

就目前的迹象来看，这种领悟已经昭然若揭。

周四现货金跳涨2.37%，美元指数下跌，公债收益率则继续走高。10年期美国公债收益率自2011年7月以来第一次触及2.76%的水准。同时标准普尔500指数.SPX下挫1.4%。

以普遍观点来看待周四的债券收益率走高和股市下跌，那是因为新公布的经济数据提高了9月缩减刺激规模的可能性。上周的初请失业金人数降低到六年低位附近，7月消费者物价指数(CPI)涨幅虽然不算太高，但也颇具意义。这很重要，特别是通货膨胀率，因为通胀率若是偏低或处在下滑当中，似乎需要加大刺激规模，而不是减少。

“通胀率正处于低位吗？也许是的。如果美联储怀疑这一点，那么他们会更加迫不及待地停止资产购买，并让货币政策正常化。”俄勒冈大学经济学家Tim Duy在他的博客里写道。他亦是着名的美联储观察家，他的博客请点选(here)

“总之：人们不断地领悟到，无论是9月、10月还是12月，资产购买计划停止已经指日可待。”

眼下，如果美联储告别政策刺激的理由是政策取得了成功，那么这件事的逻辑应该是，减少购债对金融资产起负面效果，不过央行仍保留动用政策的能力，以便让价格朝着其希望的方向前进，借此来影响经济。这是许多投资者抱有的基本信念。他们认为，金融市场是被一种仁慈的力量所主宰，而这种力量往往宁可过度偏袒资产持有人。有了这个信念，他们就能感到心安，虽然实际上这是错误的信条。

**新世界**

很难责备他们会这样想，过去30年确实让投资人学会这样想。

但现在情况变得稍微复杂了。虽然总体零售销售数字还不错，即使不是特别亮眼，但零售商沃尔玛(WMT.N)及Macy’s(M.N)的近期业绩数据看起来却像是美国消费者在7月告假缺席。在此同时，工业生产则是上上下下，费城联邦储备银行8月制造业指数重挫至9.3，不到7月的一半水准。新订单腰斩，出货甚至萎缩。

这一切所呈现出的是，尽管迹象显示美联储的货币政策不算成功，但美联储仍在考虑缩减刺激措施。虽然美联储强调缩减不等于紧缩，但随着利率上扬，这将愈来愈难以令人信服。

要记得，美联储缩减刺激措施，有可能会引发多年来首次由美联储刻意造成的重大市场走势反转。并非美联储希望金融市场下跌，而是美联储或许终于感受到，利好金融资产政策的风险及代价，已经超过所带来的好处。

这将是多数现役投资人及分析师完全没有经验过的事。如果真的发生，这将是一大震撼。

想想过去数十年来，从长期资本管理公司的纾困、科技股泡沫及其后续冲击、房市泡沫、到最后，金融危机爆发后的“拯救”经济行动。这些事件都有一个核心特色，就是美联储政策倾向纵容市场的起落，然后企图缓和市场跌势。

这并不表示美联储对抗通胀的能力或决心令人怀疑，只是反映出外界普遍相信美联储总能够神奇地为投资人带来丰厚报酬，同时还随时待命准备收拾烂摊子。

总的来说，这种市场心态的改变是件好事。

但这很容易会让风险资产跌得更凶一点。随之而来的下一个问题便是：如果美联储缩减刺激措施，而市场狂跌，美联储会走回老路，再度出手相救吗？

若是如此，美联储可能会发现它在投资人心中的信用全数扫地。(完)

(译文审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。