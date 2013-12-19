《Saft专栏》美联储缩减购债是否属紧缩行动 市场说了算

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft
路透12月18日 - 缩减购债规模是否是紧缩行动？美联储坚称这个疑问已经消除。但未来数月只有市场才能给出确切的答案。
可以给美联储今天的做法加分：把每月购债规模从850亿降到750亿美元，但同时好言安抚市场。股市惊奇地大涨，而长期利率只是小幅上升。
“缩减购债的意图不在于紧缩，”美联储主席贝南克在会后的记者会上表示，“美联储旨在维持货币刺激程度大致不变。”
从股市的反应来看，美联储宣布的举措应该被视为放松政策。道琼工业指数.DJI大幅收高292点。
这可能是因为，除了从每月购债规模中各减少50亿美元抵押支持证券和美国公债以外，美联储还通过强化政策指引来表明，在失业率降至6.5%之后“相当长的一段时间内”可能维持近零利率。
该承诺在一定程度上取决于通胀是否继续低于2%的美联储目标。
根据美联储自己的预测，通胀几年内超过2%的可能性不大。考虑到这点，美联储的低利率承诺是非常可爱的小礼物。交易商目前押注，首次升息不会早于2015年7月。
贝南克还表示，如果形势的发展符合预期，他们将每次会议都削减大约100亿美元，意味着这场大规模购债行动明年末之前将全部结束。
零利率承诺是一回事，而市场利率则是另一回事。随着美联储缩减购债规模，较长期利率可能上升。利用债券从美联储获得资金的投资者，变得更加愿意承担风险。而随着美联储减少购债和释出越来越少的资金，那种风险偏好将会消退。这就是一种紧缩，而紧缩将带来一些后果。
实际上，这与今年夏天的情形一模一样，当时美联储放出的紧缩风声在风险市场造成紧张气氛，尤其是在新兴市场，而最终美联储并未在9月缩减购债。
**让我看到企业投资**
从9月到现在，一些情况已经发生了变化。明年财政对经济成长的阻碍看来会减弱，就业形势在改善，制造业总体而言表现不错。但所有这些都可能因长期利率上升而出现变化。
只有企业投资浮现，而且企业开始积极投资，并驱动薪资和就业增长，美国经济才能经受住那种紧缩的冲击。长期利率温和上升，同时企业投资增加，将是积极迹象，它表明经济回归健康的成长。这也会略微驱动通胀上升，可能允许美联储更早地体面退出近零利率政策。
根据最近几年的情况，上述没有一样是十拿九稳。
那么，如果美国经济不加快成长，而美联储继续紧缩并承诺低利率将保持较长时间，哪些领域将受到影响呢？
首先是房屋市场。抵押贷款利率势必上涨，尤其是考虑到美联储减少购买抵押支持证券。这将打击少数实际房主/居住者。较长期利率上升，将提高投资者对房屋市场回报的期望，从而打压金融投资者对独户型房屋的买兴。在抵押贷款利率上升之际，我将密切关注明年的房屋市场情况。
其次是债券市场。公共债券市场无疑很宽松，民间债券市场的条款与条件也在大幅放宽。这让实力较弱的企业能够维持存活，并帮助支撑来自股市等相关市场的回报。
在某种程度上，缩减购债意味着投资者手上的资金将会减少，略有减少，而且投资于实物支付债券(Payment inKind)或垃圾债券的意愿将会减弱。如果在经济成长与企业投资快速增长的时候出现这种情况，就不会有什么问题。一些疲弱的企业将会倒闭，但大量企业的信用品质将会改善。
如果在经济成长和企业投资仍然低迷的时候出现那种情形，则会产生信贷环境紧缩、经营条件困难和更多企业倒闭的恶性循环。
让我们再等上几个月，就可以判断缩减购债的影响，以及到底哪些情况才算是紧缩。叶伦就任美联储主席后的第一年，可能会很难过。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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