《SAFT专栏》美联储缩减购债自有道理 但股票投资人最好离场观望

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张明钧/侯向明

路透1月14日 -的确，美国联邦储备委员会(FED/美联储)料将持续缩减购债，当然此举最终可能因经济数据改善而证明确有道理，但作为股票投资人，你没有理由留在场内等着看其究竟是对是错。

周五公布的美国就业报告中，从多个方面来看都是近几年来最差，对于美联储而言，这就好像电影中英雄站在危崖边上的惊险镜头一样。

美联储刚在12月决定将每月购债规模从850亿美元降至750亿美元，其和投资人都期待从容不迫地平稳缩减购债，结果就出现了始料未及的麻烦情况。12月非农就业增幅为三年来最低，与市场预期大相迳庭，但失业率却降到了6.7%，仅略高于美联储考虑升息时机的门槛6.5%。美联储以失业率为升息门槛，管理中长期利率预期。

这种情况恐怕会让美联储前瞻指引政策变得无法捉摸；该政策试图藉由将政策与未来经济数据挂勾以稳定利率预期。

这种矛盾情形可能在未来数月甚至数年让金融市场不知所措，但普通投资人若决定把2013年的部分丰厚获利落袋为安，然后坐在场边看大戏，这样的做法也无可厚非。

保持谨慎的理由太多了。最重要的有四条，首先是美联储，已经背着降落伞跳下来了，很难再升上去；其次是经济，美联储想让政策恢复正常，但经济状况恐难遂其所愿；第三是股市，估值已经很高；第四是企业获利，恐将下滑。

美联储启动缩减购债进程吸引赞声一片，普遍认为在主席贝南克卸任一个月前这么做，是对贝南克的卓越工作及这场得到适当应对的危机画下一个合适的句点。

**临阵退缩的代价**

这可能对也可能不对，但无可争议的是美联储在缩减购债计划上投入了大量的威望和信誉。退缩从心理上来说很难。现在逆转既定路线，投资者肯定会对下一步将会怎样非常茫然。

每个人，尤其是央行官员，都标榜自己听从凯恩斯的建议，当事实改变时就改变想法。但所有人又都但愿永远无需改变。

所以我们也许可以指望美联储等待更多的数据出炉，以确认他们关于就业缓慢但稳定复苏的观点。与此同时，金融市场将被迫应对刺激政策的退出。

美联储也常常等得太久。在缩减计划过程中，当实际代价超过美联储的心理沉没成本时，他们可能会发现自己已经来不及回头了。

同时就业数据显示，经济不仅无法创造就业，而且难以提高那些有工作的幸运儿的收入。每周工时停滞，收入相对于通胀也成长乏力。如果你在寻找一个热门领域，那么只能是找找临时岗位了，但可别期待什么福利和工作稳定。

标准普尔500指数.SPX交投在投资者对明年极度乐观的预期盈利的近16倍水准，我们不能说这很便宜。与营收相比较，这些企业股价也不便宜，尤其是科技类公司。公司股价上涨，至少部分原因是由于美联储的政策鼓励资金进入了股市。既然这种资金流动正在逆转方向，那么就需要其他因素来填补空白，否则股价将掉头向下。

现在，由于美联储缩减刺激的话已经说出口，至少1月会缩减，股市可能在未来几天内面临严峻考验，因公司将发布第四季财报。乍看起来，投资者非常乐观，预期企业获利将增长7.3%。但不要被表面现象所蒙蔽，而且这种乐观情绪正在迅速消退。据汤森路透数据，调低财测的公司数量是那些调高财测的公司近10倍，创纪录最多。

让美联储坚持其缩减之路吧，但你最好躲远点儿。(完)

(译文审校 张涛)

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