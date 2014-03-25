《SAFT专栏》揣摩美联储预告加息时程的心路历程

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 洪曦/朱晓军

路透3月25日 -现在我们都知道美国利率是注定要上调的了，所以是否行动以及何时行动都不再是问题，真正需要关注的是上调速度有多快。

在上任后的首次联邦公开市场委员会(FOMC)记者招待会上，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦令人意外地表态称，在购债计划结束和量化宽松政策完成后的六个月，预计将有可能加息。不出意外的话，加息时间将会在2015年4月，这要比市场之前的预期提前了几个月。

随后美联储官员们释放出的言论，更多地是围绕着如何能够更好地描绘叶伦新政，而非澄清或修正。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，六个月并不代表政策的转向，并且这个时间是“民间部门”已经预测到的(这里所谓的民间部门某种角度而言必然不是金融市场)。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔否认了联储立场正在趋于强硬的说法。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯则表示，他的立场并未发生改变。

诚然，美联储无疑将会对局势发展做出回应，不过不难得出的结论是，出于某种理由，当下可以更为放心地预期利率将会走高。

金融市场现在预计2015年4月加息的概率为50%，一个月前仅为约32%。

尤其值得注意的是，现在美联储的加息意图并未伴随着一些经济好转的佐证，无论是从数据面还是联储自身的预估来看都是如此；从好坏不一的经济数据和联储预估的状况来看，经济还或多或少地停留在12月的水准。

这对于股票或高收益债券等风险资产来说，是个坏消息。整体上看，这表明企业在宏观经济层面上并不具备获得更高获利的条件，同时又萌生出了金融市场趋紧和利率上涨的可能性。

无法用三言两语来解释美联储会议后金融市场的疲态，特别是像高科技和生物技术这类估值较高的行业。

**理由是次要的**

在升息问题上，理由是次要的。

部分人士指出，FOMC委员对未来利率水平的预估模式显示，增加的预估大部分都来自于委员会中的温和派。

对冲基金SLJ Macro Partners合伙人任永力称，这可能说明，这些美联储官员现在不再那么担忧经济或将面临的一些潜在极端风险。这可以解释为何在缺少经济改善的有力证据的情况下，美联储采取更加强硬的立场。

这远远算不上胜利宣言，不论是对量化宽松(QE)还是零利率而言。相反，这更像是疲于应对低增长环境之后鸣金收兵，而上述两大手段在这种环境中都作用有限。

上周美联储最有趣、也可能是最重要的言论来自美联储理事史坦。他称，在美联储制定政策时应更多考虑金融市场过热的风险，即使这样会牺牲就业目标。

“其他因素不变的情况下，在债市风险溢价估值低得反常时，应该降低货币政策的宽松程度--我的意思是，应该容许失业率预估与充分就业水平的差距拉大，”史坦周五表示。

史坦提出的证据显示，影响风险溢价的因素不是只有货币政策--正如最近和上次崩盘前那样，而且当紧缩局面常态化时，增长改善无法充分弥补过热的金融市场遭遇大量或突然解除仓位的风险。

重要的是，其承认了央行不能只顾着在金融市场煽风点火、然后再通过审慎监管来避免萧条。

虽然史坦谨慎表示并没觉得市场现在已经过热，但是他对监管和货币政策的想法，可能部分反映了一种对央行政策局限性的新觉悟。

叶伦的前辈格林斯潘(Alan Greenspan)和伯南克都因为大胆的货币政策赢得部分人士称许，尽管在他们治下，美国经历长期繁荣后也迎来了萧条和增长低迷。

也许叶伦的显着成绩将会在于重新回归现实主义。这或许更符合利率走高和市场走跌的预期。(完)

(译文审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。