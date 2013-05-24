《Saft专栏》金融市场不听央行摆布了

图为5月23日，日本东京一家券商门外，一名男子在查看电子显示屏上的股价。 REUTERS/Toru Hanai

(本文作者为路透专栏作家以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张涛/杜明霞/戴素萍

路透5月23日 - 数月以来金融市场一直在随央行的指挥棒起舞，但情况可能正在发生变化。

在2013年初当央行总裁一定非常开心：央行总裁说“跳”，市场就会应声问“跳多高？”

但是，这种情形似乎戛然而止，因日本央行周三对于公债市场波动的反应令人失望，而美联储主席伯南克周三关于缩减刺激政策前景的评论虽四平八稳，却引起市场很大波动。

日本日经指数周四下挫逾7%，欧洲股市创出大约10个月以来的最大跌幅，甚至号称“财富永动机”的华尔街也难逃跌势--标准普尔500指数跌幅一度达到1%，最终大致收平。

市场和决策者再度面临这种双向风险，凸显过度依赖资产定价市场作为政策工具存在一些困难。

“股市和汇市昨天和今天出现的震波，强烈提醒我们，虽然美联储可以小心调整退出量化宽松的节奏，根据经济情况逐步行动，但它无法控制市场的反应，而市场反应可能突如其来并搅乱一切，”通用电气(GE)的首席经济学家Marco Annunziata表示。

“控制市场反应比通胀预期难多了，不论美联储如何小心行事，退出过程都不会一帆风顺。”

这与年初的情形形成鲜明对比。当时全球各地央行总裁在金融市场享受到难得的权力和尊重。对于有些央行来说，这是新政策带来的结果，比如日本央行就是这样。但其它央行，比如美联储，则一直在奉行同样的政策。

在首相安倍晋三的强力支持下，日本央行成功推高日本股市，同时压低日圆汇率。

美联储明显在采取抬高资产价格以激发经济成长的政策，并得到了节奏稳定的股市支持。美国股市今年迄今已经上涨13%，且波动性极低。

即便是面临着欧元区严重结构性问题的欧洲央行，也看到成员国实际利率出现令人满意的下跌。利率下滑部分是由于市场本身完全相信欧洲央行总裁德拉吉“不惜一切代价”扞卫欧元。

**彻底转变还是仅为单日波动？**

那么，周四仅仅是市场表现糟糕的一天，还是预示着决策者、经济和投资者将面临更多困难的境况？

日本的情况尤为复杂。虽然日本央行及其总裁黑田东彦口对于利率上升的疑虑轻松带过，但值得注意的是实际购债举措未能阻止10年期日债收益率两年来首次触及1%。日本央行推出了2万亿日圆的资金供应操作，以及总值达8,100亿日圆的两项购债措施。

令人担心的是收益率飙升将会吸引更多的投机押注，并使得银行放款和资本充足率有陷于危险之虞。

至于美联储，伯南克的国会证词，或者其会议纪录，当中真的没有太多应该让市场改变心态的东西，但市场仍然变了。

伯南克在答覆数据证实有必要采取行动的问题时，的确表示美联储“可能在未来两次会议上缩减规模，”但他也一如往常地提出平衡说法，指称过早的紧缩可能放慢或终止复苏。他也没有进一步表明目前的复苏是自立自强的增长，因此提早逐步退出的承诺或威胁多少有点空洞。

在日本和美国的两个问题中，日本利率威胁更形严重。理论上，伯南克可以且将会继续买债，因此可以抵销及逆转市场挫跌情况。事实上，日本市场重挫，原因是日本债市并没有对日本央行的买进操作做出相应的反应，从而令人生惧。

在美联储方面，我们可以讨论其政策是否还会带来所需的经济作用，而且不会让外界对其左右资产价格的能力失去信心。在日本，由于其债台高筑，各界更加深切地担心当局正失去控制局势的能力。

日本的真实情况可作为各地的借镜，而这也可能是全球出现大甩卖的最佳解释。(完)

(译文审校 张明钧)

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