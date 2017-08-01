《SAFT专栏》狂热投机支配金融市场 推动骰子不停翻滚

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透7月31日 - 金融市场正被一种似乎是投机狂热的东西所支配，这完全可以作为判断短期内暴跌不会到来的良好理由。

尽管牛市经常在达到极致时戛然而止，但结束的原因并不仅仅是达到极致那么简单。市场的极端状态并不预示反转即将发生，而只是表明未来中长期内可能出现的回归。

2017年金融市场大狂欢最突出的特征不是股市投资人的乖顺，尽管被多次提及的VIX股市波动率指数上周跌至前所未见的低点，却并不是一个最好的衡量指标。我们还是看一看美国圣路易斯联储编制的金融压力指数吧。该指数由一系列范围全面得多的债市指标组成，今天所处的纪录低点此前也只触及过两次。(here)

从许多标准来看，投资人仍和以往一样富态、开心。金融压力的反面是金融幸福，这是一种能自我增强的平静和幸福状态。

“估值、人气和杠杆。这是金融狂热的界定特征，”Gluskin Sheff的David Rosenberg在给客户的报告中写道。

比较过去十年股价与获利表现得席勒(Shiller)市盈率(本益比)在30以上，此前只有两次达到此一水准，分别在1929年股市崩盘前，以及1997-2002年格林斯潘政策催生泡沫时期，当时初现了互联网狂热及其余波。

现在的股价营收比水准更是罕有前例：据Hussman Funds的计算，只有2000年3月顶峰时期的一个星期达到过这种水平。

这次与以往一样，估值背后有原因支撑，最近是因为通过技术、监管松绑，或者用其他方法回避竞争，令美国企业效率提高。换句话说，营收的价值比以往更高，就是因为其他人分食大饼的机会更低。我差点就信了，但相信这种论调是一回事。若要买进其股票，这种论调不仅得要属实，而且还要持续存在。

**感觉良好的一种情况**

我是持怀疑态度的，但怀疑这种论调，与预期世界其他地区很快觉醒并一起怀疑，有很大区别。

目前来讲，投资者自我感觉甚为良好的理由薄弱。追踪买卖建议的Market Vane Bullish Consensus Percent指数高于70%，2007年以来也只触及过几次，随后就展开了漫长的下跌过程，一直到2008年跌至30%区间中段为止。

不过根据Rosenberg最新的狂热理论，杠杆操作的重点不是实际很低的家庭偿债成本，而是杠杆的种类，以及参与项目的质量。根据最新数据，保证金负债量激增，纽约证券交易所(NYSE)投资者的信贷余额在6月触及纪录最高水平，接近2,400亿美元。

保证金借款(margin debt)并不是事情的全部。据华尔街日报，大型券商向客户提供了至少1,000亿美元贷款，以客户帐户中的资产作为担保。这类贷款随着股市上涨而激增。股市现在已连续第九个月走高，稳定的上涨态势已令投资者感到麻木。

情况很可能是这些富有客户正在以自己的投资为担保，利用低息借款来启动经过深思熟虑的新事业，但基于以往的经验和人类的天性，他们购买特斯拉汽车、乘坐私人飞机旅行和购置第二套住宅的可能性要大得多。

这种杠杆使得市场容易受到追缴保证金的影响，因为只要发生一次急剧下跌，就可能迫使投机者在最不利的市况中抛售。这类杠杆或许也可以提高获得未来短线收益的可能性，至少在近期内是这样。

同时也要记住，所有这些股市收益也会迫使基金经理买进，他们害怕因业绩落后于指标指数而被炒了鱿鱼。在委托投资时代，市场行情动量是极其强大的。

基金经理在席勒市盈率(Shiller P/E)高于30的时候买进股票，不是因为它预示未来有良好的回报，而是因为害怕跟不上行情。

这种情形将持续到难以为继，而没有特别理由预期近期内就会反转。(完)

(本文刊出时，James Saft并未对内文提及之证券有任何直接投资。他有可能以基金投资者的身分间接持有。您可透过jamessaft@jamessaft.com与其联络，或前往： blogs.reuters.com/james-saft 阅读更多原文专栏文章)