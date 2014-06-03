《SAFT专栏》金融市场风平浪静还能维持多久？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透6月3日（撰稿 James Saft 编译 洪曦/王洋/许娜） - 多国央行将维持宽松政策，让资产价格得以进一步攀升，可说是今年的主旋律，尽管经济增长和通胀的详细情形惹人烦心。

有诸多证据显示这是个真实的现象--欧洲央行预计周四将会放宽政策，或将拿出充满新意且富有创造力的种种办法。美国联邦储备委员会(美联储/FED)则是一方面提出将在理想时点加息的论述，另一方面则是小心翼翼，避免导致市场失去生息。

金融市场表现恰如其分，股市和债市的资产价格一直在缓慢但稳定地攀升，这都要拜超低的波动性所赐。标普尔500指数.SPX今年迄今已经上涨了5%，其在过去整整一年里的涨幅足有17%。不仅如此，指标10年期美国公债收益率也在大部分主要市场大幅下滑，带动固定收益资产价格几乎全面上扬。

波动性偏低应是理解当前金融市场走势及其原因的关键。波动率指数.VIX和金融危机前平静市况的水准相近，以此来看，投资者并不担心市场会有什么出乎意料的波动。

如果我们站在积极的一面来解读这个现象，可以说投资者有充分理由保持平和心态。尽管经济还没有起飞，但企业获利能力还不错，而且还坐拥大量现金，且积极回购股票和上调股息。然而就此观之，通胀率和工资上升幅度过低对于劳动阶层的不利程度要大于那些坐拥资产的人。各国央行希望把通胀率提高到一个更加安全的区间，并帮助劳动力市场复原，但解决这个问题的部分代价就是推高资产价格。如果推高资产价格不再是央行策略的核心，那么相关政策的副作用实际上已经开始显现了，而且还不太可能消失。在量化宽松推出的初始阶段，推高资产价格的行动就颇受争议。

花旗银行外汇策略师Steven Englander在写给客户的报告中称：“你可能(会像我这样)不同意这样的信号，不过如果央行加以改正、或者致力于推行稳定偏低利率来带动经济增长的话，投资者将以加大风险的方式来回应。”

Englander认为，各国央行让市场深信利率长期维持低档的做法可能大获成功，以至于到最后迫使央行撩起市场波动，以制止资产市场过热。

**波动率到底怎么了？**

上述观点看来虽然符合逻辑，但可能过度往央行脸上贴金了，不论是从央行的规画能力及控制能力而言都有溢美之嫌。

另一个观点则是，当前市场缺乏波动性并不是说其已被摧毁了，也没有不明所以地转化成资产价格上扬，波动性仅仅是被压抑了。

这多多少少像是十年前的情景。当时市场平静地上行，杠杆越来越高，直至最终发生了毁灭性的波动率大爆发。

这也恰恰是经济中所发生的。曾经有一段时间，经济学家喜欢阐述“大平稳”(great moderation)的概念，一种长久的由良好经济管理所带来的平静期。不过这不是一种平稳现象，而是一种压抑，而多数压抑最终将导致剧烈的爆发。

经济预测机构Levy & Co分析师David Levy深信利率将维持低档，认为美国官方利率一直到2019年末都不会上升的机率有75%。

关于各界对各国央行的信心，Levy抱持高度怀疑态度。“大多数评论员，无论是国内还是国外，似乎都不注意关键的经济发展走势，而对重要性越来越低的货币政策过于感兴趣，”他在近期致客户的一封信中写道。

“美联储何时会削减购债计划、何时将开始上调联邦基金利率，欧洲央行将祭出哪些非常规货币政策，以及中国央行可能还留着什么新的高招，这些问题一直受到过多的公开讨论。”

相反，我们或许不该关注那些幕后人物，而是应看到欧元区并未认真处理其银行业问题，而且中国成长受到了可疑债务的刺激，同时美国许多民间部门偿还债务的势头似乎已然扭转。

从这些来看，最好不要与央行对着干，也不要押注波动率会跳升。

否则那会很愚蠢，尽管比起依靠央行政策、一帆风顺且资产价格温和上涨，可能要稍好一点儿。(完)

(译文审校 张明钧/朱晓军)

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