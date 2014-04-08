《SAFT专栏》基金的问题是太差劲 而非大到不能倒

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张涛/张明钧/石冠兰

路透4月8日 - 资产管理公司并非太大而不能倒，很可能是太差劲而令人无法容忍。

注意到全球资产管理业的急剧增长，英国央行负责金融稳定的执行理事霍尔丹认为，监管者可能需要加强对基金的监督。按目前的发展速度，到2050年全球资产管理业的规模有望增长到四倍以上，达到400万亿美元。

“它们的规模之大，意味着一家资产管理公司出现问题，就可能加剧金融市场的摩擦，例如，可能因被迫廉价抛售资产而拖累金融市场，”霍尔丹上周在伦敦发表讲话时表示。

“可能存在一系列整个市场通行的惯例或者监管做法，能够驱动资产管理公司及其机构客户的共同行为。它们拥有把特殊的市场摩擦转变成系统性市场失灵的潜力。”

有种说法认为，资产管理公司太大而不能倒，或者它们的规模使其成为一种特殊威胁。霍尔丹承认，这种说法顶多是未经证实的理论。资产管理公司不仅杠杆水平远低于银行业者，而且它们主要利用他人的资金来运作，因此即使基金公司突然失火，烧疼的也主要是个别投资者，而不会引发公共问题。

而且尽管有过大型资产管理公司导致市场面临困境和失灵的突出例子，但毫无疑问，他们会承受自己不当行动导致的悲惨后果，不会像大型银行同样能死里逃生。

你能想出一家资产管理公司，像花旗集团(C.N)那样在过去15年犯下一系列惊人失误和失算吗？你想不出来，因为这样的基金早就死好几回了。在最好情况下，它也会变得无足轻重。

花旗集团2008年11月得到美国政府的救助，政府入股36%，提供450亿美元的信贷额度，并对3,000多亿美元的不良资产提供担保。

这不是说资产管理公司不带任何威胁，当然更谈不上配置资本非常得当，协助了经济发展、提供了投资人退休保障。从许多层面来看，情况刚好相反。

资产管理公司和客户往往倾向于追逐回报，使得市场价格错置的情形更加严重，就好像造成过去两次衰退、如今有可能造成三度衰退的情形一样。

我认为这有很大程度是人性缺陷、经理人基于生涯发展考量的自利行为、以及现有监管规范思虑不周等因素所造成的结果。

**央行工具**

资产管理公司所导致的重大危险之一，就是从众行为，也就是许多基金经理人在同一时间做出同样的行为。1990年代末期的网路股热潮就是一个绝佳的例子，而当前社群媒体公司狂热也可能是如出一辙。

为什么在资产管理公司之间会出现从众行为？那是因为这些经理人不单管理我们的资金，同时还要管理自己的职场生涯。若一特定产业出现泡沫带动市场强势表现，错过这波涨势的经理人往往就前途无“亮”。

即使是因为非常合理的理由，但只要你表现落后于市场，很容易就被汰换。

当然，讽刺的是央行官员都十分清楚这个现象，而且还用来作为实现政策效果的工具。美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔一年前就差不多这样说过，美联储要实现目标，利率维持于极低水准的局面，可能不得不延续相当长的时间。

“在很长时间内，FOMC或许只能在金融市场呈现不稳定迹象的情况下实现宏观经济目标。”

这不会改变人性，但也因此，如果我们希望有更好的资产管理品质，也许我们就应该有更好的央行管理。以我们目前可能濒临又一波市场失稳而言，这点非常重要。

霍尔丹还详细列举了许多养老金基金在最近一次景气下滑时期犯下的大错。

按照保守型的基金管理逻辑，当遭遇暴跌时，如果有能力，就应该多买些最近跌幅最大的，卖些跌得较少的，但实际上我们看到的却是相反。资金充裕、有足够资金履行义务的养老金基金，大幅削减了股票持仓，而资金不够充足的基金却往往增持股票。

有足够资金的基金削减风险，而相对缺乏资金的基金却在承担风险。不论对经济还是储户而言，这都不是什么良好的资产管理。

改革看来非常迫切需要，但若要取得好的成果，央行官员的作法必须深刻改变。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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