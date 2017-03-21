《SAFT专栏》G20改变反保护主义的措辞 不过是对特朗普影响的敷衍回应

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透3月20日 - 就如许多人推测的转折情景一样，20国集团(G20)会议取消了对自由贸易的承诺，但这既不像看上去那样简单，也不像看上去那样复杂。

G20经济政策制定者周末在德国会晤，公报最后放弃了此前都有的“反对一切形式保护主义”的誓言，取而代之的是一个打了折扣的承诺，称他们将“致力于强化贸易对经济的贡献”。

这显然是对美国总统特朗普影响的回应。特朗普对现有贸易安排表现出不满意，在他的计划中似乎有意通过关税、税收或其他壁垒手段，来夺回之前因全球化而丧失的产业和就业。

如果特朗普的贸易观点在全球政策制定者会议上得到认可，那确实会是非常严重、非常坏的消息。

不过目前说这样的事情已经发生，还为时太早。前澳洲G20工作组顾问Adam Tiggs指出，G20财长并不直接负责贸易，这一领域委派给了所谓的谈判代表(sherpas)，他们为政策制定者提供顾问服务并且单独会晤。在澳洲2014年担任G20会议主办国时，各国财长及央行官员并未承诺对抗保护主义。

由于G20只能在达成完全一致的情况下行事，有关贸易的委婉新措辞只能说明大家早已知道的情况：特朗普政府对于贸易、以及如何推进“公平”贸易持有不同寻常的看法。美国看似拒绝同意之前有关反对保护主义的承诺，而G20最后采取了折衷的措辞，这些措辞对很多人来说意味深长。

我们还没有进入保护主义的新时代，德国和中国等国家可能正在慢慢出牌，以便让特朗普政府重新思考或是重新制定一套策略，例如边境税政策，如果不改变或将导致贸易壁垒一窝蜂地树立起来。

**大变局抑或大骗局？**

和特朗普世界中的其他事情一样，转向保护主义有可能是全球经济的一个重大转折点，也可能只是一个骗局。有可能是白宫中以美国财长努钦(Steven Mnuchin)，以及白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)为首的“高盛帮”，想为他们的主子做出敲打敲打美国贸易假想敌的样子。他们或许声势浩大，但实际可能只会象征性地搞点保护主义政策。

按照这一逻辑，这些人就是有了一些可以运用保护主义搞破坏的潜力，但不会动真格，只是将其作为政策讨价还价的砝码。

披上贸易保护主义者和民族主义者的外衣当然比公然大搞贸易保护主义要好看些，这件外衣有可能是边境税，其实搞边境税最受伤害的是低收入的美国人，而且还有可能导致增长放缓并带来可能有害的通胀。

乐观的看法是特朗普政府是在愚弄选民，这会让你明白这是一个什么样的世界，以及投资者在这个世界面临的风险。

我们讨论实施保护主义政策的可能性，这个事实本身就是一件很不好的事情。金融市场未对此做出反应，这很可能是因为对多数人而言，近期的题材是借助监管放宽和减税，带动冒险意愿上升而获利。

当前资产估值建立的基础为全球经济更紧密交织，促进新兴及发达经济体贸易更蓬勃发展、经济增长更为强劲；然而，这种状况之所以没有产生经济过热，是因为从较为贫穷国家有源源不断的劳动力流出。如果这些都被推翻，那么影响将是巨大的。

“相比于过去20年，这堪称一大巨变，”Blonde Money策略师Helen Thomas写道。(blondemoney.co.uk/)

“如今诸多力量开始出现逆转。这是否意味着增长减速，通胀上升？”

实际上会是这样的。一个有趣的地方就是，在特朗普出线之前，贸易增长早已陷入停滞，而中国源自农村低廉劳动力的供给亦然。

市场不仅仅对经济因素做出反应，还对题材做出反应。如果这个反全球化的题材获得支持，我们可以合理预期通胀将会上升，经济增长和资产价值将会下降。

不幸的是，这次的G20会议推动了这个题材。(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券)