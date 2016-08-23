《SAFT专栏》全球经济长期低速增长 新兴市场或从中受益

2010年11月10日，图为百元面值的人民币和美元纸币。 REUTERS/Lee Jae-won

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/陈宗琦/张若琪

路透8月23日 - 全球经济低速增长，对新兴市场来说不轻松，不过至少美国联邦储备委员会(FED/美联储)会保持局势安逸。

这意味着近期新兴市场等风险资产回报表现可能相对良好，因美联储被迫重新微调利率政策，因应全球经济活力持续低迷的的局面。中长期来讲，随着发达市场需求低落，且保护主义有抬头倾向，情况可能更加艰难。

FED副主席费舍尔(Stanley Fischer)周日演说取得了巧妙平衡，既让市场为大选后可能在12月升息做准备，也坦言生产率放缓让人难以乐观以对，而生产率放缓问题的核心即在于低增长低通胀现象。

从费舍尔的分析可以得到的结论是，生产率下降不是低利率的原因，但可能是其本身维持在历史区间低点的一个原因。过去十年生产率从二战后的常态水平下降约一半。

如果发达市场央行继续陷在极低利率，而且必须进一步直接面对这一情况，我们可以预期新兴市场将实质受益。寻求收益的投资者将继续像今年这样大举投资新兴市场债，拼命寻求高一些的回报。股权投资者也会更加扎堆于此，被较低估值吸引，也不用那么担心利率快速上升导致冲击。

这种情况对新兴市场来说相当新鲜，对全世界而言亦然。就在2013年“削减恐慌”(taper tantrum)的时候，新兴市场还很容易因发达市场利率--特别是美国利率行将上调而受到巨大冲击，尤其是那些需要吸引稳定资金流的国家。资金紧张不但会令他们更难于吸引资金，此时往往会伴随出现美元升值，从而使新兴市场的美元借款者措手不及。

值得注意的是，自2008年金融危机以来，新兴市场尚未出现类似1990年代末期亚洲那种真正的危机，只出现过特定国家单独的抛售潮，例如阿根廷债务违约之后的情况。新兴市场资产，尤其是其融资能力，因发达市场央行的宽松政策而与危机绝缘。

**达成收益或积极获利？**

真正的关键在于投资者要能接受美联储认同长期停滞论点、并准备依此制定政策的看法。由此看来，美联储主席叶伦本周五在杰克森霍尔货币政策会议中的演说，对新兴市场资产而言可能极其重要。

若叶伦暗示可能升息，但利率结构将维持在比大家之前预期还要低的水平，那么新兴市场应该会走扬，至少不会被美国收紧政策拖累。

长期停滞的论点与新兴市场有着直接关联，尤其是部分基于人口结构方面的理论，诸如中国等许多新兴市场国家，都将面临自身的人口结构问题。

这可能意味着我们已经见到的美国、欧洲与日本低利率趋势，将扩散至其他地区。

“虽然发达国家的忧虑在于货币政策用尽，多数新兴市场央行在必要时仍有充裕的宽松空间，因通胀要么低于目标，要么就是已触顶并正在下降。”太平洋投资管理公司(PIMCO)全球经济顾问方艾硕(Joachim Fels)在一篇客户报告中写道。

“多数高风险发达市场资产价格昂贵，投资人必须开始认真应对发达市场利率‘在更长时间内处于较低水平’的情况。再加上新兴市场目前基本面在好转，在我看来这显示今年稍早展开的新兴市场资产涨势还会继续发展。”

联博(Alliance Bernstein)的基金经理指出，指标MSCI明晟高股息新兴市场股票指数年收益率5.6%，市盈率(本益比)为9倍。可比发达市场指数收益率仅3.9%，市盈率接近18倍。

如果我们认为欧美股市因为利率偏低而显得估值过高，新兴市场接下来也将会因为相同原因而被认定为估值过高。

这都暗示新兴市场经济体将不会那么轻松。西方对制成品的需求曾带动中国等市场的增长，但未来这样的需求将不若以往强劲，这令发展由消费驱动的当地经济尤为重要。

尽管如此，如果我们不得不面对低增长、低通胀的未来，新兴市场资产至少会很享受这段旅程的最初阶段。(完)

(编译 王丽鑫/陈宗琦/张若琪 审校 张明钧/王颖/汪红英)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能透过基金间接持有相关证券。)