《SAFT专栏》全球经济增长已触顶 未来将每况愈下

（本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 James Saft

路透5月1日 - 就全球经济而言，情况不会变得比现在更好了，也就是说只会变差。

国际货币基金组织(IMF)预期明年经济增长略微加快，将增速预估上调了0.1个百分点至3.6%。而民间部门分析师的普遍看法显示，多数主要经济体的增速在今年初就陆续触顶。

预估显示美国经济将在第二季触顶，中国、欧元区、日本、英国和韩国均已在第一季达到顶点。只有印度、巴西和俄罗斯经济加速势头将持续至2018年。

这将是增长放缓，而不是经济衰退，但鉴于产业产能管理非常严苛，加上通胀上升进而推动加息，经济放缓势必来临。

尽管这不是灾难，但经济增长减缓以及通胀和利率上升并不是风险资产牛市的经典配方。

“我们认为，要想使实际经济增长超过上述普遍预估，就需要大幅扩张信贷--这可以来自家庭、非金融企业和/或政府，”法国兴业银行经济部门全球主管Michala Marcussen在给客户的报告中写道。

“由于经济增长很可能已经到顶，央行也要紧缩政策，所以我们认为这意味着经济稳健增长和流动性充足的峰值甜蜜点在今年春季基本达到顶峰。”

日本、欧元区和美国等地央行对银行信贷员的访查结果显示，没有真正理由期待信贷需求或供应会增强。虽然美国消费者仍以稳健步伐增加了贷款，但有迹象显示一些银行已越来越谨慎，特别是在汽车贷款方面。

在美国，特朗普政府放松监管，也有可能促进信贷扩张。但与特朗普政府中的所有事情一样，这也只是猜测中的事情。减税或是为企业汇回海外资金提供免税期，是否真能促使美国企业扩张产能，也不得而知。

美国上次调整税收制度把更多资金留给企业，但企业把资金主要用于回购股票等财务工程用途，而不是投资于工厂及人员。

**偏激节俭的结果**

至于财政扩张，大概不会出自欧元区或日本。特朗普周一向彭博表示，他会考虑调高汽油税，以筹措基础建设支出的经费，但到周二和周三可能又是另一种说法。以现状来看，特朗普的税改计划会扩大赤字，让最有钱的那群人得到更多现金，但这比较可能的是推高艺术品和度假别墅的价格，胜过对整体经济产值的帮助。当然，这里说的是如果你预期这个税改计划有机会实现。

总归起来，这实在很难让人预期美国经济会从财政扩张中获益匪浅。

也不必期待中国会出现由信贷推动的进一步经济扩张。中国目前不仅仅是在默默收紧银根，看起来也在严肃对待放款浮滥问题。中国银监会持续对表外放款的银行风险及敞口进行专项评估检查，而表外业务正是中国信贷成长的一大来源。中国监管当局也在对房地产贷款施压，而是另一个先前推动信贷及经济产值成长的主要领域。

IMF对主要经济体产能利用率的估值显示，以过往水准来看，多数目前都在相当高水位。这是一种对资本投资及企业治理的偏激态度所致，而这种态度同样又是看重财务工程胜过投资。

所以，未来将会再加进一些通胀，不过肯定不会很多，特别是因为美联储正设法同时将利率升至“正常”水平，并开始要收缩其含有大量买进资产的资产负债表。

这对市场的最终结果就是风险资产将面临阻力，最好的情况大概是美国推出一套减税方案，再搭配上企业回购股票大增。

好好看看四周，然后享受当下吧，因为前路虽然或许只是缓降坡，但全是一路向下了。(完)