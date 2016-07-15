《SAFT专栏》别管直升机撒钱了 债市投资者先提防被压路机碾过吧

2013年4月8日，日本东京，一名男子注视着屏幕上显示的美元纸币。 REUTERS/Toru Hanai

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/汪红英/孙茉莉

路透7月14日 - 债券投资人不应该光顾着抬头留意直升机撒钱的动静，他们身后那台危险的蒸气压路机怪兽已经愈来愈近了。

“在蒸气压路机前方捡拾零钱”，这是一个经典的市场比喻，形容一些投资策略虽能提供稳定的少量回报，但仍有出现灾难性后果的较小风险。

但目前市场一心关注的却是“直升机撒钱”的可能性。所谓直升机撒钱就是由央行直接为政府支出提供融资，可能是透过政府发行永续无息债券的方式。美国联邦储备委员会(美联储/FED)前任主席伯南克是最早研究这个构想的学者之一。有关伯南克向日本当局提供相关可能性建议的报道，这个星期引发日圆及其他市场明显震动。

在路透的报道中，消息人士很快就出来泼了一桶泠水。他们指出，不说别的，在目前的日本法律之下，日本央行直接为政府融资是不合法的。

不过以当前负收益率主权债规模超过13万亿(兆)美元的情况来看，不必等到直升机撒钱，更不用说什么恶性通胀，就已经够让投资人为手上的债券投资配置痛心疾首了。

一般而言，投资人持有主权债券，并不是预期主权债券会有突出表现，而是基于主权债券以往展现的其他良性特质。主权债券收益提供了稳定收入流，而且债券这种资产可以对投资组合起到压仓石的作用，在情势紧张的时候，债券走势和其他资产走向相反，通常波动也不会太剧烈。

作为这些特质之一的收益率，基本上已不用再指望。另一个特质--多元化，过去或许有，现在的疑问则大得多了。

放眼所见，收益率都在变负。周三德国成为首个以负收益率发售10年期公债的欧元区国家，瑞士也能够以负收益率发售一批2058年到期公债。一年期美国公债的收益率仅为0.5%左右，30年期公债的收益率也只有2.25%。

今年公债价格确实有所上涨，并在几轮市场动荡之际扮演了资产组合稳定器的传统角色。不过，很难就此推断并期望公债提供稳定收益这一特质将会持续下去。零钱变得越来越少，蒸气压路机不断逼近，收益和风险是如此的不对称。公债或许会进一步上涨，但蒙受重大损失、或长期表现低迷的可能性似乎要大得多。

**无风险利率？别逗了**

Research Affiliates的投资长Chris Brightman说，越来越极端的货币政策以及负利率已破坏了公债作为无风险利率代表的角色。无风险利率是资产组合建构和证券估值的核心。

据Research Affiliates的假设，主要国家10年期公债实际年收益率料为0.5%左右，即便按国内股票和债券六四开的比例构建投资组合，一年的实际收益率也只有大约1.2%。

“难道我们对无风险的定义就是让我们的投资目标注定失败吗，”Brightman在一份客户报告中说。

“不过以史为鉴，持续实施金融抑制，最终会导致通胀高企并大幅波动。在金融抑制期间，政府公债并不是没有风险。”

当然，直升机撒钱是否会导致通胀攀升或失控，甚至最终引发融资危机，这也一直热议不断。也许是，也许不是。但可以肯定的是，与两三年前相比，至少在日本这个选项的可能性更高。

这些是决策者要解决的难题，投资者面对的问题显然不一样。无疑，将资金从主权债抽离出来或许能解决一些问题，因主权债利率非常低，这也部分导致投资者将资金配置在那些能带来更高增长的领域。

投资一项资产类别，只是因为这通常是投资组合的核心部分，即便我们之前从未碰到过类似的经济情况，事后看来这样做是愚蠢的。

这不是说投资者应完全放弃债券，更不用说现金。

不过还是要小心：零钱就那么几个，压路机可不是闹着玩的。(完)