《SAFT专栏》如果世界滑向衰退 我们无法指望政策应对

图为日本东京港口，集装箱货场附近的一辆货运卡车。 REUTERS/Issei Kato

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透9月11日 - 未来一两年我们很可能遇不到全球性的经济衰退，但要是真的遇上了，我们能指望的，也只有不充分的政策应对。

花旗银行首席经济学家Willem Buiter本周吸引了人们的注意力，他声称未来两年当中发生全球性衰退的可能性有55%，开始的时间最有可能在2016年下半年。

Buiter对全球性衰退的定义值得关注：失业率高于通胀保持均衡的水准，产出和潜在产出之间存在缺口，或者说实质GDP的实际水平低于潜在水平。

所有这些都差不多相当于，全球经济增长率跌破2%。

全球性衰退并不罕见：自1970年代以来一共有四次，通常的过程就是发达国家经济放缓蔓延到新兴市场。更确切地说，通常的始作俑者都是美国。

不过近期来看这不大可能。相反，Buiter预测的是新兴市场经济放缓冲击发达市场的经济活动，借助的途径为：贸易往来、大宗商品价格、金融市场影响以及对信心的打击。

中国是典型的组合：产能过剩遇见杠杆过度。目前在中国房地产和股市能看到这种现象，但更难判断的地方债务和工业生产以及投资的影响，也让人担忧。

若暂不考虑全球衰退的可能性，就出现一个值得思考的问题：决策者能否及时应对，是否还有政策空间？

两个问题的答案分别是：不能，没有。

中国总理李克强周四在大连经济论坛讲话时，似乎排除了量化宽松的可能，强调其负面的意想不到的影响，并呼吁进行结构性改革。

这可能是为了激发全球及国内市场的信心，但讯息或许也表明中国不愿采取先发制人措施力挽经济放缓。

要记得中国迅速且总体来说有效的应对严重金融危机，是个相对容易的政治决定。他们实际上是在收拾其他国家惹下的麻烦。

中国现在采取积极政策措施，而如果经济放缓加剧，则暗示着自我检讨，这将是一个更难回答的问题。

**传递弹药**

在全球经济普遍低迷的情况下，中国以及整个新兴市场的应对政策都让人没兴趣。随着出口下降，利率也会被下调，这是通过货币贬值、增加出口优势的可能方法之一。

但是这样做之后，会有更多的国家仿效，情形也会变得更糟。随着民间或准国有投资债券社会化，许多新兴市场国家债务水平要么较高，要么随着经济放缓而增长。

Buiter对中国可能出台的积极有效措施尤其不乐观。由于债务水平较高，想要安全融资比较困难，最后可能仅会使即将倒闭的大型企业、国有企业和银行等继续存活下来，但同时却又无法削减产能至一定比例。

在发达市场中，也不太可能出现较强的应对政策，特别是在财政方面。

如果愿意，你可以想象一下在全球衰退之际，在美国的大选年讨论财政刺激政策会怎么样。

“除了英国有可能例外，为了将新兴市场衰退对发达市场经济活动的影响降至最低而采取的财政货币双重刺激措施，不太可能出现在多数发达经济体，”Buiter写道。

“这意味着货币当局将不得不再次挑起重担。”

因此，或许美联储周四最好加息，这样如果在其利率正常化期间出现经济低迷，他们还可以有降息空间。

那么全球经济衰退就意味着，主要央行会祭出更多量化宽松举措：不只美联储，还有日本、英国和欧元区。

此外也要记得，市场冻结时量化宽松虽然效果不错，但目前我们谈到的衰退，并非像2008年那样来自市场，而是来自实体经济。这可能暗示这次的结果还不那么令人满意，甚或需要进一步扩大量化宽松规模。

全球衰退从来不受欢迎，但2016年的形势尤其不容乐观。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫/孙国玉/李爽 审校 孙茉莉/于春红/陈宗琦)

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