《SAFT专栏》当升息周期来临 债券能扮演稳定投资的压舱石吗？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透9月16日 - 那一大堆鼓吹通过购债实现策略多元化，以便在市场不济期间，不至于输得过惨的说法，还记得吗？

现在我们面临“准”升息周期，有关通过购买公债实现多元化的说法或许就站不住脚了。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四将决定是否升息，但多数联储观察者认为，我们已经即将进入紧缩周期，只是这个紧缩周期的深度和速度都要低一些。

投资者所面对的难题在于，当升息来临时，债券在投资组合中所起的作用可能未必如我们所愿，也就是抑制波动性，并带来足够的收益，来缓冲其他方面的冲击。

投资者买入公债进行多元化，并不是他们认为债券的表现会优于高风险的资产，而是因为持有债券可以在投资组合产生稳定器的作用。

如此一来，投资者便能承担更多股票和其他资产风险，因为债券尽管不够刺激，而且利率上升时还会价值减损，但相对股市或大宗商品来说，较不容易遭遇巨大跌势打击。

但这次的情况是，公债收益率已经很低，而且债市生态也已发生改变。

有人认为公债收益率较低，是因为经济增长率低，但也有人认为是央行的非自然需求所致。

但随着新兴市场国家的央行，特别是中国，通过出售美国公债，来为本币扞卫战提供资金，央行对公债的需求可能正在下降。

这还没考虑到美联储可能放手让自身4万亿(兆)美元的资产负债表缩水的情况，尽管这看起来还很遥远。

另外，金融市场的结构也发生了变化，银行业现在不太愿意持有债券，因为根据新的安全规则，持有债券对银行不利。这或许意味着公债市场的波动性会加大。

换言之，过去被投资者视为压舱石，让投资组合保持稳定的债券，可能反倒成为惊慌失措的乘客，会从船舱的一头跑到另一头，加大外力冲击船只稳定的影响。以某些层面而言，在不到一年时间内，美债市场的波动性上升了约18%，这显示出了对货币政策和经济的不确定性，或许也表明债市从结构上已变得更加波动。

**坚定持债**

巴克莱资本检视了上次全球股市暴跌逾10%期间主要资产类别的表现，并将之与8月的表现做了番比较。目前为止结果还算典型：债券通常会在股市遭遇抛压期间上扬，但在股市企稳时会回吐之前的大部分涨幅。

换句话说，如果美联储升息时市场出现震荡，资产多元化还是能带来一点好处，只不过这个好处会呈现递减效应。

“鉴于市场开始反映有关紧缩周期将在未来几个月内启动的预期，债券收益率为正数的可能性将变小。这样一来，对于投资组合中债券所能带来的多元化效益，涉足多种资产类别的投资者应该要降低对它的期望值。”Guillermo Felices和Simon Polbennikov在给客户的研报中写道。

这么说的意思是，不要以为债券在升息周期中会在投资组合中一枝独秀。历史再清楚不过了：债券表现逊于股票，它的波动率略高于正常时期，但比股票波动率略低。

真正让人担心的是债券的潜在亏损空间，尤其是利率曲线的长端，哪怕只是很小的利率波动，都会给长期债券带来很大损失。如果我们想通这点，而且如果市场结构变化造成波动率上升，或者各国央行意外抛售债券，就会知道在类似的升息周期期间，政府公债的表现可能会逊色于以往。

以前的确有过几段这样的艰难时期。

金融顾问公司Belvedere Advisors的执行长Patrick Beaudan指出，如果在1962年市况下，按60/40比例建立一个包含标普500成分股/20年期美国公债的简单投资组合，最终得要等到1982年才能看到收益，并且不会再跌破建仓成本价。

可以肯定的是，很少有人想要只简单包括两种资产的投资组合，在那段其中有几年股市行情糟透了的时期，债券确实能像市面宣传的那样，起到缓和波动的作用。

当然，你也可以完全不碰公债，而是去投资其他品种进行多元化。那需要有先见之明，而这恰恰是大多数人都缺乏的。几乎没人能预测到债市后来的表现，更不用说过去30年债券的表现长期优于其他品种的同时，还能有相对较低的波动率。

如果你想要较低的波动率，但又不愿意冒持有较长期债券的风险，那你可以只买入较短期债券，因为它们在利率变动时所受的冲击较小。

而现实状况是，我们即将进入的周期是之前从未经历过的。所以说谨慎为上策，下大赌注是下策。(完)

(编译 刘秀红/汪红英/白云; 审校 蔡美珍/高琦)

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