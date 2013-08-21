《SAFT专栏》印度、QE退场与资本管制

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透8月20日 - 印度祭出资本管制之举，反映出美国货币政策退场的威胁，是如何开始在全球掀起一场争夺资本之战。

印度已经推出一连串资本管制措施，企图协助支撑印度卢比，卢比今年以来已经大贬13%，兑美元跌至纪录低位。除了限制印度民众及企业可汇款至海外的金额，印度政府周一甚至下令禁止搭机旅客携入免关税平板电视，这个措施让人有种病急乱投医的感觉。

印度政府从今年稍早便开始接连出招，但金融市场对这些措施的反应不大，反而是朝着相反的方向加速下跌，因为投资人揣测有可能会有更多资本管制，甚至可能扣住外资。

印度股市周一下跌1.6%，卢比兑美元跌至纪录低点62.82，10年期公债收益率升至9.23%。

没错，印度的问题很大一部分是自作自受。以新兴市场的标准来看，印度经济成长过慢，另外还有高通胀，以及经常帐赤字偏高的重大问题。再加上僵化及晦暗不明的法律政治体系，以及妨碍发展的贪腐弊病，自然不难理解为何印度在这波新兴市场跌势中受创最重。

虽然印度拥有庞大外汇储备--超过2,700亿美元--但印度未来一年也必须发行或再融资约2,500亿美元的债券，因此特别无力抵御资本大举外流的冲击。

尽管印度的问题源于国内，但却也由海外事件而触发，也就是美联储即将缩减购债举措。

随着美国经济数据改善，缩减购债计划的几率增加，在全球都引起了极大反响。我们也看到美国指标利率剧烈升高，10年期美债收益率自5月初以来攀升，已升至2.90%。

这样的升幅使得新兴市场获得融资的难度加大，成本增多，并可能陷入恶性循环--怀疑导致货币贬值，这又导致股市下跌，就如同印度目前的情况。

**印度曾接受IMF援助**

我们曾见过这样的情形。上世纪80年代拉美债务危机以及90年代末亚洲金融危机，都发生在美国信用收紧周期的启动时期，两次危机都结局悲惨。

实际上，印度本国在1991年曾出现过危机，当时消耗了自己的外储，被迫从国家货币基金组织(IMF)寻求22亿美元贷款，同时不得不向英国和瑞士空运了黄金作为抵押。

印度从那时以及之后的亚洲金融危机中吸取了教训，这也是该国开始积极建立外汇储备的原因之一。

当然，印度现在比当时更加强大，全球融合度更高，国际政治影响力也更大了，但是，其他的条件也发生了变化。

很明显的一点就是，IMF过去常常要求需要资金的国家迅速采取撙节措施，现在他们的做法变得更为实际，原因可能是许多重要的成员国也亲身经历了撙节的巨大痛楚。

虽然1998年IMF反对马来西亚采取资本管控措施，但在上次危机期间，IMF实际上支持冰岛采取同样措施。

印度可以看到，冰岛和马来西亚这两个实施了资本管控措施的国家，最后都傲视全球市场，绝处逢生。

印度不是唯一一个面对这个问题的国家。巴西、南非和印尼本币汇率都遭受打压。

这一切发生的时候，美联储逐步削减购债规模最多还只能算是个传闻，虽然这个传闻得到了美联储官员暗示和一些利好美国经济数据的支撑。奇怪的是从短期来看，只要美国传出一连串糟糕的经济数据，打消削减购债规模的计划，就能轻易化解印度的问题。

但印度指望不上它了。从印度回应各种事件时发出的警告中明显可以看出，印度已经意识了到这一点。

可能对印度和其它新兴市场而言最糟糕的是，美联储暗示将削减购债规模的原因并非经济复苏，而是就算经济不复苏仍将实施这一计划。

这将会对所有市场都造成冲击，对新兴国家来说冲击就更具杀伤力。(完)

(编译 蔡美珍/石冠兰/梁睿雪; 审校 高琦)

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