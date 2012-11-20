《Saft专栏》无奈之下 投资者有必要成为美联储问题的观察家

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 郑茵/王洋

路透11月16日电---美国资产市场是被量化宽松政策托起来的,这不免让人悲哀地想到,每个投资者都不得不成为美联储问题的观察家.

悲哀是因为,我们本来很有可能以更有效的方式来打发时间,这一点伯南克本人或许也同意.同时,悲哀也是因为,在对其量化宽松政策效果的一片质疑声中,美联储的影响力实际上似乎在缩小.

市场对美联储的依赖程度也许前所未有,而对美联储举措能否取得最後成功的质疑声也是前所未有地大.

因此周三公布的美联储最近一次政策会议记录,就成为重要性被市场低估最严重的事件.

本次会议记录暗示2013年将采取进一步的刺激举措,其中显示有"一些"联储官员相信,当现行的卖短买长(扭转操作,twist operation)政策在年底结束後,央行有必要继续买进资产.而包括里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在内的其他"几位"官员却怀疑此举的必要性.

投资者应该把宝压在很可能是以伯南克为首的宽松政策派那一边.

根据卖短买长计划,美联储每月卖出450亿美元短期债券并用这些钱购买长期债券,目的是推低长期利率.这种操作对股市亦有支撑作用;投资者看到公债收益率太低,就可能转而买入高派息股票或其他风险资产.

等到卖短买长操作结束,如果说有什麽不同的话,那就是会对风险资产会略为有利.卖短买长操作令美联储的投资组合规模保持不变,每买进一美元长期债券,都会卖出一美元的短期债券.

卖短买长操作结束後,美联储很可能只是印钞并购买美债,这不仅会压低债券收益率,还会产生出更多的现金从而支撑股价.目前美联储每月用400亿美元购买抵押支持债券,预计在2013年每月可能会有约850亿美元新资金进入市场.

**能起作用么?**

如果美联储让扭转操作结束,会怎样呢?虽然利率或许不会攀高,但肯定会波动,风险资产的投资者将面临获利低下的前景,以及财政悬崖导致衰退的风险.市场将会大跌.鉴於美联储更为明确地将货币政策和失业率绑定,他是不会让这种情况发生的.因此,如果你喜欢的话,QE4总是有可能的.

公布的会议记录和近期的官员讲话中,对於所谓的量化门槛的讨论,支持了美联储持续宽松的必然性.在这样的门槛下,美联储会买入大量的公债,直至失业率和名义GDP增速达到预先设定的目标.

不过在美联储内外,还是有很多的争议.但上述讨论还是给了我们一个非常明确的信号,即当扭转操作结束时,不会被动地紧缩货币政策.

而进一步量化宽松的影响很难估量.

迄今为止,量化宽松的效果好坏参半.与其说是一种能够治愈顽症的良药,不如说它更像是一种支持性疗法,至少从经济方面看是如此.我们可以从日本身上找到答案,其实施量化宽松措施有很长的历史,甚至到了购买股票的程度,但仍未能保证经济的成功.

不过从市场角度看,量化宽松可能非常重要.它支撑了股市,尤其是那些股息还不错的股票,也支撑了其它风险资产.不过期待能通过量化宽松得道取得进一步的涨幅,则很难.

即便是有支撑,股票市场也面临很多其它的障碍:财政悬崖,公司获利、欧元区债务危机,当然还有美联储的支持性措施实效的可能.如果在实施了大规模量化宽松之後,美国仍陷入急剧衰退,投资者会完全失去对美联储的信心.

不利因素:具有吸引力的可以替代风险资产的投资品十分缺乏.美国公债当然含有很大的风险,回报也很低,而尽管公司债受到了干净的资产负债表的良好支撑.但公司必须说服遇到真正财务问题的政府和家庭.

从固定收益投资者的角度看,联邦存款保险公司(FDIC)无限额存款保险明年到期,可能会令形势变得更糟,这会令大量现金从银行存款转至公债.再加上提议的新货币市场规定(该规定令投资者更可能持有公债),很可能会使美国面临短期利率为负的状态.

因此你面临这样的局面,要买为美国借钱买单,要麽抓住机会同美联储和股市共舞.

--译文审校 高琦

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