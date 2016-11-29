《SAFT专栏》金融市场对意大利公投结果的反应可能比预期糟糕

2016年11月26日，意大利反体制的五星运动党创始人格利罗（Beppe Grillo）在宪法公投前的集会上发表讲话。 REUTERS/Remo Casilli

撰稿 James Saft 编译 张涛/艾茂林/李春喜/刘秀红

路透11月29日 - 意大利周日就宪法改革进行的公投，可能成为反全球化思潮2016年取得的第三场大捷。

它也可能不同于英国公投决定退出欧盟和特朗普赢得美国总统选举，因为意大利公投结果不会出乎意料，但金融市场的反应却可能比预期糟糕。

意大利总理伦齐的宪法改革方案要让权力更加集中，在12月4日的公投中，看来肯定会遭到意大利选民的否决。伦齐说过，面对这样的结果，他将辞职以对。

那将妨碍陷入困境的一批意大利银行业者的资本重组努力，其中意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)尤为令人瞩目。同时也将为持有欧洲怀疑论的政党提供可乘之机。民调显示，这些党派的支持率已达44%。

这进而可能给欧洲央行(ECB)有理由反思“采取一切措施”维护欧元体系的承诺：是否继续坚持这种承诺，以及如何才能履行承诺。

尽管发生了几场多年不遇的反对经济与政治正统路线的革命，但2016年对于投资者和金融市场来说还是相当和善的。

确实如此，尤其是今年发生的变革预示着贸易壁垒、通胀上升和经济增长放缓，不同于1990年代苏联解体。

目前富时全球股票指数略高于年初水平，美国股市处于历史高位，而最近的债市大跌似乎也并未让多少人惊慌失措。

这可能是因为英国正式退出欧盟之前的这段时期，实际情况并不像其长期影响那么痛苦。也可能是因为特朗普的计划被视为利好金融中介机构和冒险行为，因为其致力于刺激经济成长。

不过，虽然意大利公投几乎不具备其它两件事那样的震撼力，而且当前建制派还批评宪改幅度仍不够，但“否决”的投票结果仍可能点燃迅速蔓延的灌木丛大火。

“政治氛围丝毫没有变得让人稍微宽心。欧洲很多地方，对全球化的不满情绪弥漫，民粹主义抬头，对现任政客充满失望。结果是反精英政客愈发深得人心，后果不可预知，”天利投资全球首席投资官Colin Moore在客户报告中称。

**央行或难以参与**

如果投票结果是“否”，那么摆在面前的问题就是，由谁来领导意大利以及由谁来授权。

德意志银行分析师们认为，很有可能达成一种“应付过去”的妥协，无论有没有伦齐。

无论哪种情况，明年都有可能再次尝试选举改革，但基本经济问题却恐怕无甚进展，一系列反对欧元的党派有可能因此获得更多支持。

更加令人不安的结果是提前选举，有可能早至2017年，这或将导致对是否支持欧元本身来一次无约束力的公投。

周一意大利10年期公债收益率较可比德债高出约为190个基点，为两年多来最高。

在许多银行寻求增资的情况下，这决不是让人乐见的环境。而且一些银行若筹资困难就可能要向政府求助，这将给债券持有人带来损失，在政治上也倍加痛苦，因为许多债权人是意大利的散户投资人。

另一个让人担忧之处在于，所有这些都可能把欧洲央行拒之门外。在以往的一次次危机当中，正是欧洲央行这一机构采取了迅速有效的行动。

“在量化宽松(QE)大环境过后，欧元怀疑派的崛起可能会阻碍对欧洲央行直接货币交易(OMT)的主动使用，而OMT正是德拉吉2012年‘不计一切手段’维护欧元时力推的政策，”德意志银行的Marco Stringa和Simon Carter在发给客户的一份报告中写道。

欧洲央行的OMT计划在一定程度上被认定是为配合央行所认为的改革计划。而站在政治立场上讨论退欧问题，在欧洲央行内部看来，可能并不符合改革要求。

这就与特朗普当选美国总统后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)角色似乎也有所转变相映成趣。

美联储两周前还被视为安全网，但特朗普的减税及增支计划如若得以实施，其影响便是，美联储将需要加大力度收紧货币政策。

换句话说，过去的救世主有可能变成了风险源头。

在2008年金融危机过后，央行都竭力挽救全球化，但一旦全球化开始瓦解，央行的作用可能也没那么大了。(完)