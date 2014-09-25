《SAFT专栏》马云与巴菲特：两种截然不同的致富之道

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft
路透9月24日 - 马云和巴菲特在金融领域代表了两种重要又截然相反的生意。
一个是卖彩券，另一个是卖保险。
马云创办的阿里巴巴(BABA.N)上周完成了史上最大首次公开上市(IPO)，这或许可以称之为史上最成功的彩券，至少从彩券的卖方立场来看。
但我的意思并不只是说阿里巴巴被炒作得过热。阿里巴巴的上市，以及整个IPO市场而言，具体和技术上都是一种彩券，而且他们之所以这样设计，是因为市场疯狂追捧所致。
与之形成对比的是巴菲特，巴菲特是靠卖保险致富，保险有点像是彩券的相反；保险不会给你致富的微小机会，它给你的是降低变穷的机率。
IPO和保险，这两种产品本质上就是要错价(mis-priced)，正因为错价，IPO和保险才能这么兴盛。当我提到错价的时候，我所指的，并非“所有生意都必须赚到合理利润否则无法继续”这个现实，而是这种错价为卖方带来极大的不合理利润，与提供给买方的好处不成比例。
“实际证据非常清楚：在各式各样的投资条件下，卖保险及卖彩券提供了正面长期回报。相反，购买巨灾保险及持有像彩券一样的投机性投资工具，长期回报表现却很差。因此，承受微小风险，往往得到丰厚回报，而承受巨大风险则不然，”AQR资本管理执行董事Antti Ilmanen在2012年一项相关现象调查中写道，这份调查刊载于金融分析师期刊。
其中的核心概念叫做“偏态(skewness)”。偏态是用来评估结果不对称的程度，以投资而言，也就是回报不对称的程度。
彩券具有正偏态，因为虽然多数彩券的结果是赔钱，但少数彩券买主会得到巨额奖金致富。另一方面，卖保险的业者则接受发生极端事件、必须进行巨额赔付的概率，但这么做能换来稳定的小额回报。
**偏态的世界**
有些投资看起来像乐透彩券，小型成长股与IPO新股就是两个绝佳的例子。尽管少数小型成长股表现强劲，但达特茅斯学院教授Kenneth French的数据显示，1926-2011年间，这类股票的表现不及其他五种主要类型股票，例如，一年落后小型价值股表现的幅度将近6个百分点之多。
2012年另一项研究发现，就像阿里巴巴这样，被预期很有机会提供彩券般投资回报的IPO新股，上市后的1-5年间出现异常负值投资回报。(here)
对于投资人为何锺爱乐透式的投资，有一些不同理论，但一个明显的可能就是以小搏大的想法，令人很容易深陷其中。只要看看每次彩金累积到新高，街角排队买彩券的人龙，就不难理解。
部分也可能是因为风险/报酬的决定已经交给委任的资产经理人，而这些经理人所重视的又是不同的一套。既然大家都爱乐透，基金经理人也乐得投其所好，持有阿里巴巴或其他热门个股，美化自己的基金。
以巴菲特而言，卖保险的成功关键，比较不在于以小搏大的希望，更多是出于恐惧，而恐惧往往也会被高估价格。投资人以及他们的基金经理人，有非常充分的理由，不希望在市场崩盘或任何其他黑天鹅事件发生时，受到拖累而亏损惨重，因而愿意支付高额保险费，减少这种可能性。
一些偶尔失效但常有稳定表现的策略，像是外汇利差交易与合并套利，所呈现的长期正向报酬往往高于一般股票风险溢酬。当然它们也有一败涂地的可能性，尤其是考虑到至少在金融市场上经常是祸不单行。
另外也要记得，巴菲特卖得极好的保险，不光是只有车险或房屋险之类的，他历来多次的注资行动也是一种保险，就像2008年金融危机时，他对高盛注资50亿美元的那次。
没人知道高盛是否能撑过来，正如没人知道加州下次何时发生大地震。
所以，保险很贵，因为很难决定价格，而彩券也很贵，因为每个人都爱做梦。(完)
(编译/审校 蔡美珍/陈宗琦/白云)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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