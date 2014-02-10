《SAFT专栏》1月非农就业数据对风险资产毫无裨益

图为一名男子在纽约举行的一场招聘会上填写工作申请表。 REUTERS/Shannon Stapleton

撰稿 James Saft；撰稿 洪曦//朱晓军

路透2月7日 - 对于叶伦和她的美联储同僚而言，1月就业数字让人高兴不起来。

然而对于希望迎来更多刺激措施的股市与其他风险资产投资者来说，这份报告可能更不理想。

美国1月非农就业岗位增加11.3万个，12月修正值只保持在令人失望的7.5万个。非农报告所展示的最坏情况，是一幅经济逐步走弱的画面；最好的情况，也是经济远未达到可持续复苏的水平。

不过，美国失业率却下降到了五年低位6.6%，略高于美联储设定的加息门槛。

同样需要指出，建筑行业岗位出现增长，从某种程度上表明影响就业的主要问题并非是严寒天气。另外，尽管零售业职位受到冲击，但是一部分原因或许可以归结为实体零售萎缩这个大趋势。

诚然，在数据公布前，没有人相信美联储会接近升息；现在也没有人认为美联储将很快采取这一行动。非农就业数字只是提高了经济成长偏向下档的概率，并没有相应提升美联储暂停甚至逆转缩减购债计划的可能性。

鉴于此，风险资产将面临困境。这不单单是指新兴市场，美国股市也不例外。

美联储在3月中旬之前都不会举行会议，下列两种条件中，风险投资者要相信其一才会乐观看待后市：一是实际情况要好于表面。二是美联储将表态应对经济疲弱。第一种条件问题不大，但第二种似乎可能性不高。

市场原预计美联储将会在去年9月和12月都缩减购债规模，但美联储在9月曾跳票过一次。因此，新上任的美联储主席叶伦稍微遇到了一些麻烦。如果她向市场释放出正在考虑政策再次转向的信号，将会透支掉她尚未打造好的公信力。

先不用提逆转削减购债政策，光是放缓或暂停缩减，在美国联邦公开市场委员会(FOMC)内部就会引起很大分歧。FOMC的一部分决策者对量化宽松政策的作用持怀疑观点，并且对于这项政策的风险非常敏感。

**国会听证**

叶伦即将在周二迎来考验，首次作为美联储主席向国会陈述半年度货币政策报告。

“叶伦将表示美联储正在缩减购债，不过她要花更多时间来解释为何此举并不意味着美联储将积极收紧政策，”花旗集团外汇策略师SteveEnglander在就业报告发布后在客户报告中写道。

“缩减购债的动机在于它在政治上有害，而且现在美联储更容易通过前瞻性指引来提供刺激。”

这也许跟叶伦要说的内容差不多，但是这两点都很有争议。

虽然联邦预算状况改善的确可以减弱缩减购债的冲击，但你只需要观察流出新兴市场以及高收益投资的资金规模，就可以理解缩减购债真的会对金融市场产生实质影响。目前对大量的借款人而言，资金状况的确更紧，而且可能在几个月内进一步收紧。美国30年期抵押贷款利率再度向4%缓慢回落，只是向美联储提供了一个不必担忧风险投资的较弱理由而已。

至于前瞻性指引，只需看看本应在前瞻性指引中扮演重要角色的失业率，就可以证明用言辞和目标来实施和控制政策松紧的难度之大。既相信美联储的预测，又相信其能够在这个充满不确定性的世界中坚持其指引的人，为数一定极少。

另一个更大的疑问在于，情况变得多么糟糕，才会促使美联储反转缩减购债的做法。虽然量化宽松(QE)导致资产价格上涨的证据很充分，但是它实际上也促进了就业或推动产出大增的说法并不太站得住脚。

最终可能是有惊无险，现在经济状况实际上比表面看起来更好，而就业可能会像春天的秧苗茁壮成长。

但是如果并非如此，美联储就会稍显被动，因为利率已经处在零附近，他们手头只剩下政治代价高昂而且不受欢迎的QE工具，以及只具有承诺效力的前瞻性指引。(完)

(编译 洪曦/朱晓军；审校 艾茂林/张涛)

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