《SAFT专栏》就业数据显示美联储不会加快升息 风险资产盛宴可持续

（本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 James Saft

路透2月3日 - 不要指望美国联邦储备委员会(美联储/FED)来收走风险资产特朗普盛宴上的酒杯。

周五的非农就业数据显示，美国1月就业岗位增幅相当可观，但可能迫使美联储迅速升息的薪资压力并未加大。

美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，但平均时薪仅较上年同期增长2.5%。考虑到许多地方从1月开始上调了最低工资，这样的薪资增幅令人失望。

这意味着在通胀加速上升(尽管仍处于低位)，且薪资增长也略有起色之际，目前实质薪资增长仍慢于过去两年半。

就业数据公布后，股市等高风险资产上涨，美国公债价格下跌，因投资者押注，美联储不会加速升息、并削弱企业获利从财政刺激和放松监管中受到的提振。

“就业市场收紧的证据在1月减弱。没有额外压力要求美联储放弃逐步升息的打算，”法国兴业银行的Stephen Gallagher和Omair Sharif在就业数据公布后写道。

的确，如果说有什么区别的话，那就是压力减小了。利率期货价格显示，投资者认为美联储在3月的下次会议上降息25基点的机率已减至非农就业数据公布前的一半，仅为9%。交易员进一步预测，今年年底时利率会会在略高于1%的水准，暗示只会有两次降息。这与美联储在12月时自己作出的预估大相径庭，当时联储预测2017年底利率水平为1.4%。

低利率或许不会持续很久, 但风险资产目前所处的环境之好实在难得一见：通胀回升但并不严重。特朗普政策对企业获利能力的总体影响可能是正面的，至少短期如此，只除了一种令人烦恼的风险，那就是利率上升使投资者对企业未来的现金流价格打了折扣。

随着这种风险消退，风险资产继续上涨也就没有什么阻碍了。

尽管美联储的确有理由希望利率与零下限之间拉开一定距离，以便让自己在碰到无可避免的萧条时有一些施展空间，但联储同时也有充分理由希望经济复苏能再延长一些。

**该让经济“过热”一些了？**

联储内部有一派显然是鸽派的思想认为，在几十年一遇的萧条过后，会有一些空间让经济稍微“过热”一点，以便吸引心灰意冷或者是退休的劳动者回到劳动力大军中，并且让劳动大众能有机会得到高于通胀水平的薪资增长。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五的讲话似乎与这一论点如出一辙，他表示希望在慎重有序地升息的同时能够减少失业。照此观点，在不让通胀失控的情况下经济能够达到的失业率已经降低。

但埃文斯还进一步指出，“我预期在适当的货币政策下，中期失业率将略低于自然失业率。暂时略低于失业率目标将有助提振通胀迈向目标。”

换言之，在经济周期的现阶段，吸引劳工重回劳动力大军不只是实现美联储就业职责的有用工具，甚至也有利处于偏低水平的通胀达到目标。

就业报告中，有不少证据支持这种观点，也有许多迹象缓和其他疑虑。

不只是薪资增长迟滞，连一些可能受惠于特朗普边境税及其他产业政策的行业，及那些可能聘雇当前闲置劳动力的领域，似乎也处于挣扎。

耐用品制造业的失业率从3.7%跳增至4.5%，创逾一年最高。原本可能引起美联储通胀鹰派官员戒心的特朗普政策，像是课征边境税，现在或许看来稍微没那么具有威胁性了。

股票投资人还要谨记的是，薪资压力会导致企业利润率降低。那种情况或许即将到来，但尚未发生，又或许没有预期那么快速。

无论哪种情况，利率似乎都不会上升。盛宴或许才正开始。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能透过基金间接持有相关证券)