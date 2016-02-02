《SAFT专栏》日本支招中国资本管制 最终可能自己用上

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/James Saft

路透2月2日 - 日本给中国出的主意最终可能自己用上，即实施资本管制。

目前的情形实际上就是货币战争。中国、日本和其他一些国家都在争夺有限的外部需求，最终可能导致混乱局面，使得资本管制之类极其异端的措施变得可以接受。

日本周五宣布实施负利率政策，此举显然意在压低日圆汇率并提升金融资产的价格。虽然日本央行抗击通缩的努力使此举显得名正言顺，但出台该政策的根本原因却是资本大量流出中国，打压人民币走贬并损及日本及其他亚洲贸易伙伴。

在达沃斯论坛上曾出现极不寻常的一幕：日本央行总裁黑田东彦表示，对于中国来说，“资本管制可能有助于一贯和适当地管理汇率以及国内货币政策。”

作为发达市场的央行精英分子，却倡导资本管制，这有点儿像牧师建议自己教区的居民与魔鬼做交易--当然是权宜之计，以堵上资金流缺口。虽然国际货币基金组织(IMF)和其他国际金融机构对于动用资本管制的态度不再那么教条，但黑田东彦提议采取较有力的资本管制措施，说明了形势的严峻。中国正在快速消耗外汇储备，但人民币汇率却疲态不改，而且正在给日本等国造成损害。

日本实施负利率政策之举，不太可能激发银行放贷的复苏；反之，还将刺激银行和其他人卖出手中的日圆债券并买入海外资产，从而将推低日圆。当前日本央行购入债券的速度快过政府发债，成为日本实际上的首要金主，也是最后可依靠的金主。

无可否认，这样的情况可能长期持续，但负利率对金融体系导致的扭曲或是恶化，最后可能让日本陷入求助于资本管制的处境。

High Frequency Economics经济学家Carl Weinberg指出，利率下降将给日本银行业、保险商和养老基金等债务存续期限极长的业者带来大麻烦，因为等持有债券到期时，将找不到收益足以满足债务水平的同期券种来替代当前债券。

**退出无门**

这使得日本政府债券除日本央行外，几乎没什么心甘情愿的买主。

“这意味日本央行永远不能停止购入日本政府债券，否则就会断了政府的资金来源。任何撤出量化宽松的策略，都会让公共资金枯竭。”Weinberg在给客户的报告中指出。

“这套作法能够强迫资金留在日本，并且要在负利率之下奏效的唯一方法，就是政府实施资本管制，阻止投资流向海外。这或许就是下一步。”

当然，还有一个可能情况是，日本经济复苏了，推动利率上升，最终吸引资金回流，为缓慢降低的融资需求提供活水。这在理论上是有可能，但目前为止实施负利率的成绩并不是很好，而且这还没考虑到，日本这样一个人口萎缩又排斥外来移民的国家，正面临促进经济成长及刺激通胀的严峻问题。当然，值得一提的是，这些年来，日本为重振经济成长及通胀而不断推出新招，虽然屡屡失败，但看衰日本会爆发资本危机而赌输的投资人，也不在少数。

中国本身的情况，让日本的处境倍加复杂及艰难。

由于需求下滑及资本外流，中国正在对外输出通缩压力。中国或许会设立更多阻止资本外流的闸门，但同时也势必要折损一些刺激国内需求的能力。更不用说，日本的负利率决定，也让中国更有可能以其人之道还治其人之身。

无怪乎许多人现在会重提广场协定(Plaza Accord)，也就是1985年时，美国及其他工业大国合力干预汇率，让美元兑日圆及德国马克大幅贬值。如果真要再度全球合力干预，究竟是会像美银美林主张的版本，协议让人民币贬值，或是像德意志银行提议的让美元贬值，情势还不明朗。

我想我可以说，事情正变得愈来愈诡异，而可能的结果显然也愈来愈多样了。(完)