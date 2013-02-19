《SAFT专栏》G20对日本宽松政策装聋作哑 料推高风险资产打压日圆

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 郑茵/程琳

路透2月19日 - 20国集团(G20)决定吹着口哨把目光转向别处,实际上等于鼓励日圆进一步贬值,由此引发汇率战似乎难以避免.

这同时也会支撑经济增长,在其它条件不变的情况下,股票等风险资产也将继续上涨.

虽然G20一如既往地看似夸夸其谈、与现实脱节且效率低下,但这份公报声明却堪称是一份用心良苦、一本正经装聋作哑的杰作.

"在一切政策方面,我们承诺各国在推行针对国内目标的政策时,会将对他国的负面溢出影响降至最低."G20公报称.在这样的声明中,没有对任何人追究任何事的责任.

"我们再次确认,强大而稳定的全球金融体系符合我们共同的利益.虽然资本流动对流入国有益,但我们重申金融流动过于剧烈以及汇率无序波动将对经济和金融稳定产生不利影响."

声明中没有提及已经令日圆贬值20%的日本一系列政策,而正如花旗集团外汇分析师所说,只有火星人才不知道日本现在是众矢之的.

这当然令人恼火,但考虑到其它的选择,这样的结果已经是非常好的了.

如果一味"严厉压制"日本的新货币与财政政策,不仅太过虚伪,而且会适得其反.汇率战是经济刺激政策带来的副作用,但本身也有诱人价值.G20如果对货币贬值一事穷追猛打,将会加大全球严重经济衰退的风险.

这并不是说决不会出现全球性衰退,或者说量化宽松政策,以及与之相伴的货币贬值,不存在风险.

但就目前情况而言,事情还算公平:英国和美国以自己的方式不断推行量化宽松政策,这类政策亦造成本币贬值,也将其它经济体置于不利境地.

市场的反应无疑是G20所期望的.日股.N225大幅上扬,日圆/美元下跌1%.

虽然其它地区的股市表现不一,但任何会提高各大央行继续印钞机会的因素,应该就会支撑这些股市.这些资产的长期估值能否从中得到好处还不确定,但短期内受益是肯定的.

"等待多只靴子落地"

G20的立场也很快不可避免的引来另一个反应.欧洲央行总裁德拉吉周一讲话时直截了当提到欧元,称欧元汇率本身并非欧洲央行政策目标,但强劲的欧元可能导致通缩.这种喊话提醒了市场,欧洲央行正在注意动向而且可能采取行动.未来数月,此类声明将常常出现,而且不会只是在欧洲.

实际上,英国央行最近似乎也不反对英镑疲软,而且没有明显表示对本币贬值给其它经济体造成负面影响感到担忧.

"要想允许各国刺激经济增长,就得允许他们采取会影响到汇率的货币或其他政策."即将卸任的英国央行总裁金恩在上次通胀报告发布后的记者会上表示.

这倒不假.只要货币贬值和操纵不会演变成贸易保护主义及更激烈的货币战争形式,其对全球经济的净影响将是正面刺激效果.

但显然这是有风险的.金融危机的长期影响之一将是缓慢而微妙的"去全球化",这是监管、银行和金融领域自我保护措施产生的结果.汇率操控将加速这一过程.尽管去全球化可能解决一些不公平和不平等的问题,但会导致经济增长放缓.

如果我们能够避免近期爆发货币战(这种可能性很高),那么风险将存在于大规模量化宽松的副作用.这方面最好的观察点是日本,值得追踪的代表性数字是日本公债收益率.

日本想要经济增长和日圆贬值,以及一定程度的通货膨胀,但这会给公债带来急速下跌的危险,从而让日本银行业蒙受巨大损失.

如果日本公债能度过虽说不好但也不至于非常糟糕的一年,日本的策略就可能奏效,并福泽其它国家,而且利好全球市场.

如果日圆疲软和央行追求通胀的决心,导致外界对日本公债失去信心,事态就会很快失控,而且G20会毫无招架之力.(完)

(译文审校 蔡美珍)

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