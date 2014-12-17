《SAFT专栏》日本大选帷幕落下 安倍经济学面对的考验刚开始

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 洪曦/许娜

路透12月16日 - 日本周日大选中最突出的一点并非首相安倍晋三的大胜，也不是创下纪录低点的投票率，而是这一切都发生在一个人口数量逐渐减少的国家。

这一人口现实意味着，安倍经济学的经济刺激政策有了更长的跑道，但或许仍未获得足够动力带领经济起飞。

安倍晋三执政联盟赢得众议院超过三分之二的席位，不仅意味着明年的货币和财政政策将更趋宽松，还为安倍在2015年9月寻求连任扫清了道路。

这让政府可以好好尝试一下安倍经济学的头两个组成部分：一是通过货币政策打压日圆、刺激出口并创造通胀；二是借助包括推迟上调消费税在内的财政政策来助政府一臂之力。

由于日本人口数量下降、逐渐衰老而且移民极少，即使劳动力改革最终成功让更多女性加入就业大军，该国是否有能力获得人口红利仍值得怀疑。

“日本需要更多的人力，而不是更多的债务或资本。老龄化且不断减少的人口正在降低总需求；劳动力数量缩减也拖累了日本的潜在产出。财政刺激无法解决这些问题，”High Frequency Economics分析师Carl Weinberg在一份客户报告中称。

“在人口和劳动力双双下降的时候，需求比供给下滑的速度更快，所以无论财政赤字支出还是货币环境如何，通货紧缩都不可避免。”

日本央行季度短观调查显示，企业预计未来销量和价格都将下滑，则进一步证明了上述观点。想让日本企业和消费者摆脱通缩心态，难度极大。

造成这一状况的部分原因在于，日本央行虽然成功地实现物价较上年同期提高了2.9%，但如果排除4月消费税上调的影响，物价升幅就只有0.9%。更糟糕的是，薪资增长幅度连0.9%都没有。10月经通胀调整后的实质薪资较上年同期下降了2.8%，为连续第16个月下降。

因此，尽管安倍经济学可以将目标尽量设在力所能及的范围之内，但其实现可自我维系的经济复苏的能力却令人怀疑。与此同时，日本公共债务状况也在恶化，也进一步加剧了风险。

**全球化及崇尚股东价值**

目前为止，安倍经济学的其它问题之一在于，其令人疑惑地未能启动由出口拉动的经济复兴。通常的想法是，如果能令日圆贬值，那么出口商的盈利水平将发生变化，并帮助他们扩大市场份额。为了抓住这一机遇，他们将会投资于新设备和新产能，以及雇佣新员工。

这些资本支出和薪资将在经济领域里流通，从而加快经济成长，并维持物价上涨。

但安倍经济学尚未取得这样的效果，至少现在还没有。虽然与2013年安倍经济学的说法开始出现前相比，美元兑日圆JPY=已经上涨了大约20%，但出口增速则慢得多，11月预计仅增长7%。出口商的利润率有所提高，但还不能下定决心在日本大幅增产。

“简言之，可以说安倍经济学让出口商更富有，但并没有更忙碌，”巴克莱分析师Kyohei Morita对客户表示。

从某种程度上说，这可能是因为日本企业很早前就很明智地决定在多地设立生产基地，并在海外建厂。这样，日本企业就不仅是以日圆计价产品生产商的身份参与竞争。如果这些企业决定尝试扩大在日本的生产，那么可能只是把公司在其它地方的需求转移过来而已，导致那里的获利下滑。

Morita指出，自2002年以来，虽然日圆汇率大幅波动，但日本商品的价格却走势平稳，暗示这些商品价格是制造业更加面向全球且高度整合的产物。

另一个有可能解释得了日本为何无法从日圆贬值中受益的原因是，崇尚股东价值。这一观念源自美国，在过去15年只是缓慢且断断续续地被日本企业所采用。

股东价值最大化的推崇者或许认为，日本企业最好把弱势日圆当成一个意外收获，把现在获得的更加丰厚的利润存起来，同时维持最低限度的资本支出。根据股东价值最大化观点，企业唯一的目的就是为股东创造利润。

接受过全球教育的日本经理人或许认为，如果能够做到这点，同时加薪幅度又低于通胀率的话，那就更好了。

安倍经济学很有可能失败，但大选过后则看来似将经受一项严峻的考验。(完)

(译文审校 徐文焰)

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