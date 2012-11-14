《SAFT专栏》日本经济再度萎缩 当局却回头重找无效药方

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 蔡美珍/王兴亚

路透11月13日电---日本经济再度萎缩,而日本政府却认为解决对策就在日本央行17年来都未能成功执行的同一套政策.

周一公布的数据显示,日本第三季经济萎缩0.9%,逆转前一季的成长,环比年率转为下跌3.5%.

很自然地,经济分析师及决策官员因而担心日本是否会连续两季萎缩,符合经济衰退的定义.

"我无法否认日本落入衰退阶段的可能性,"日本经济财政大臣前原诚司指出.

这真是完全搞错重点了;这简直就像是有酗酒问题的人,以为他们的最大问题是会不会丢掉工作.日本的问题不在於是不是面临15年来第五度经济衰退,而是为什麽日本的经济低迷状态竟然进入了第20年.

当然,确实有一些情有可原的环境因素.日本与中国的领土纠纷,导致贸易大幅下滑,而欧元区的经济衰退,也打击了出口及需求.

面对当前情况,基本上前原诚司的主张就是旧调重弹;要求日本央行进行强力宽松,暗示央行或许可以买进外国债券,这个作法应该会压低日圆,增加出口竞争力.最後的这个构想或许最好谨慎一点:当政府向央行施压时,可能会让外界认为央行失去独立性,这种看法恐怕会造成日圆灾难性急跌.

日本政府对日本央行的施压变得愈来愈明目张胆,在日本央行10月政策会议之前,前原诚司和财务大臣城岛光力都公开口头施压.结果央行推出了新的宽松措施,扩大资产购买方案,并且公布一项提供银行低息长期资金的新计划,金额可能无上限.

另外,日本央行和政府也史无前例的发表联合声明,互相要求对方作出更多努力.目前还无法确定究竟这是日本央行在保护它的独立性,还是证明央行正在采取配合态度.投资人和经济学家都极力强调央行独立性的重要,以免货币政策变得过度宽松,若政策过度宽松,虽然有利选举连任,但却会削弱货币汇率,导致通货膨胀.

**没有简单的解决之道**

迄今为止,通缩一直是日本的标志性问题,日本央行无力实现1%这一相当温和的通胀年率目标.名目上来看,日本经济规模目前萎缩至1993年以来最小,难以证明一次又一次量化宽松及其他非常规举措行之有效.

"日本过去20年以及西方经济体过去四年最重要的教训是,当民间缺乏资金需求时,货币政策是没有效益的,"日本野村总合研究所首席分析师辜朝明在GDP数据公布前的报告中写道.

"自从日本央行1995年将利率降至近零水准以来,民间的贷款需求微乎其微.而且经济和资产价格也都没有出现复苏,尽管如日本央行总裁白川方明所言日央行比欧美央行早了八年全面实施量化宽松."

辜朝明发明了一个新词"资产负债表衰退(balance-sheet recession)",来描述由偿还债务引发并深化的经济萎缩.此观点已站稳脚跟,且大家也普遍认知到货币政策具有局限性.而辜朝明开出的药方,即推出大规模政府刺激举措以及投资和税惠手段,则未被广泛接受.

鉴於日本政府债务相当於国内生产总值(GDP)的比例高达230%,因此政治上不大可能就启动新一轮大规模刺激计划达成共识;在针对选举时间争论不休之际,反对党已经拒绝赋予首相野田佳彦领导的政府借款来为今年赤字融资的权力.

日本似乎带给人们两条显而易见的教训,不幸的是,西方想从中借鉴为时已晚.第一条是,不能让巨额债务越积越高;第二条是,不能将伴随债务缩减的成长与复苏混为一谈.

至少对日本而言,更重大的教训在於,如果你发现置身于上述境况,千万不要给人留下削弱央行独立性的印象.

如若不然,长期缓慢下滑或将演变成迅猛坠落.(完)

--译文审校 王冠中

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